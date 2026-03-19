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Susana Jiménez, en Seminario Económico 2026: "Estamos contentos de escuchar una agenda presidencial donde se está priorizando medidas importantes"

En compañía de Oscar Hasbun, Luis Felipe Irarrázabal y Renzo Vercelli, la presidenta de la CPC analizó las medidas propuestas por el gobierno entrante en materia de recaudación de impuestos, contribuciones y permisos sectoriales.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 14:11 hrs.

impuestos crecimiento inversiones Ministro de Hacienda
<p>Susana Jiménez, en Seminario Económico 2026: "Estamos contentos de escuchar una agenda presidencial donde se está priorizando medidas importantes"</p>

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