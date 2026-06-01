Kast refrenda subsidio habitacional a la clase media, detalla avances en líneas de Metro y compromete seguridad hídrica para el agro

En el mensaje presidencial, también insistió en que "traspasaremos más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales, hoy sin uso, para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales".

Anunció la creación de un el programa Eriazo Cero, para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias.



A través del Plan de Reconstrucción Nacional, "inyectaremos $ 400 mil millones al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de cuatro mil viviendas".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Transporte: resumen de avances en Línea 7, 8 y 9

En materia de Transporte, Kast reseñó los avances en la construcción de las líneas de Metro de Santiago, donde la Línea 7 ya supera el 40% de progreso y se terminará hacia fines de 2028, uniendo Renca con Vitacura.

Sobre la Línea 9, que conectará Recoleta con Puente Alto, reiteró que irá en beneficio de dos millones de habitantes, en tanto que en la Línea 8 y ya están en estudio los trazados de la futura Línea A, "que llegará hasta el aeropuerto, como ocurre en las grandes capitales del mundo", algo que se anunció en la última cuenta pública del expresidente Boric.