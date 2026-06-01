Kast refrenda subsidio habitacional a la clase media, detalla avances en líneas de Metro y compromete seguridad hídrica para el agro
En el ámbito sectorial hubo pocos anuncios, pero el presidente Kast reseñó algunos avances o detalló propuestas que ya habían sido anunciadas por las carteras de Vivienda, Transporte, Obras Públicas y Agricultura.
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Aunque en el ámbito sectorial hubo pocos anuncios, el Presidente José Antonio Kast reseñó algunos avances o detalló propuestas que ya habían sido anunciadas por las carteras de Vivienda, Transporte, Obras Públicas y Agricultura.
Vivienda: subsidios hasta UF 4.000
En materia habitacional, el mandatario expresó que "queremos que Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios" y por ello "vamos a reducir la burocracia que explica casi dos tercios del tiempo de espera". En esa línea, propuso "abrir los programas habitacionales a la clase media, elevando las postulaciones hasta las 4.000 UF con un fondo de garantía estatal", algo que el ministro Iván Poduje había adelantado en las sesiones temáticas en el Congreso.
En el mensaje presidencial, también insistió en que "traspasaremos más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales, hoy sin uso, para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales".
Anunció la creación de un el programa Eriazo Cero, para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias.
A través del Plan de Reconstrucción Nacional, "inyectaremos $ 400 mil millones al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de cuatro mil viviendas".
Transporte: resumen de avances en Línea 7, 8 y 9
En materia de Transporte, Kast reseñó los avances en la construcción de las líneas de Metro de Santiago, donde la Línea 7 ya supera el 40% de progreso y se terminará hacia fines de 2028, uniendo Renca con Vitacura.
Sobre la Línea 9, que conectará Recoleta con Puente Alto, reiteró que irá en beneficio de dos millones de habitantes, en tanto que en la Línea 8 y ya están en estudio los trazados de la futura Línea A, "que llegará hasta el aeropuerto, como ocurre en las grandes capitales del mundo", algo que se anunció en la última cuenta pública del expresidente Boric.
Kast también refrendó los procesos licitatorios en los puertos de Valparaíso y San Antonio, con cerca de US$ 2 mil millones de inversión.
Cárceles: 20 mil plazas
En lo relativo a la política carcelaria, el mandatario anunció, tal como adelantó DF, la puesta en marcha el Plan de Infraestructura Penitenciaria para incorporar inicialmente más de 20 mil nuevas plazas a lo largo de todo Chile, disminuyendo el hacinamiento.
Esta cifra se aleja de la idea inicial del presidente, que habló en campaña de unos 100 mil cupos para recluir a personas privadas de libertad.
No anunció una cárcel de máxima seguridad, sino que habló de un sistema para acometer dicho objetivo.
Agricultura: inversiones en seguridad hídrica
El mandatario comunicó que van a impulsar la agricultura "impulsando inversiones históricas en riego y seguridad hídrica, apoyando la agricultura familiar campesina, ampliando el acceso de nuestros productos a mercados internacionales y promoviendo la incorporación de tecnología e innovación en los procesos productivos", pero no detalló obras ni montos para tal política.
Al mismo tiempo, Kast dijo que avanzará fortaleciendo "la gestión forestal, la prevención de incendios y la protección de nuestros recursos naturales, con el objetivo de asegurar un agro más competitivo, moderno y preparado para los desafíos del futuro".
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