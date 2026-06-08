Juan Carlos Fisher, líder de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena: "Esto se puede ganar o perder por un solo voto"

Reconoce que el país andino está frente a un resultado "demasiado estrecho" y no tiene dudas que, de ganar Keiko Fujimori, se podría incluso potenciar la relación ya existente entre Chile y Perú.

Cuando se hizo esta entrevista, Keiko Fujimori alcanzaba el 50,07% de los votos frente al 49,93% de Roberto Sánchez, esto con el 93,17% de las actas escrutadas. Un resultado tan estrecho que el presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena (CCPCh), Juan Carlos Fisher, dijo que ese resultado se puede dar vuelta porque se trata de "un empate estadístico, un empate técnico".

Mientras alistaba su viaje a Chile, donde participará en Exponor, reconoció a DF que el resultado hasta ese entonces estaba "demasiado apretado", pero advertía que esto podía variar con el transcurso de las horas.

En su reflexión, recoge el conteo rápido realizado el domingo en las dos encuestadoras más grandes, pero asegura que lo que no cuenta este es la impugnación de las actas. "Hoy día, en este minuto, de acuerdo a mi opinión, la elección está en manos de los personeros", asegura, aludiendo a lo que en Chile serían los apoderados que representan a los partidos y pelean voto a voto.

De hecho, añade, en las zonas rurales evidentemente es más complejo que en Lima.

Fisher reconoce que Perú es un país evidentemente dividido, pero sincera: "La esperanza que yo tengo es que esto se mantenga como está hasta este minuto. O sea que por muy poca diferencia, pero que que Fujimori termine ganando".

El hecho que lo lleva a pensar esto -dice- es la actitud que tomaron la noche del domingo los dos candidatos, "que evidentemente tienen información que nosotros no contamos". Describió que Sánchez salió inmediatamente al balcón de una plaza a cantar victoria, pero alrededor de 40 minutos más tarde "le cambió la cara". Mientras, el discurso de Fujimori "fue tremendamente sobrio, corto, nada de triunfalismo, llamando evidentemente a la tranquilidad, a la calma. Es decir, que se tenía que esperar hasta el conteo del último voto".

"Pero aquí, en este minuto, es la intención que tenga el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de respetar la voluntad expresada en los votos, porque que van a haber impugnaciones, van a haber", dice.

Y aunque reconoce al ser consultado que la propuesta minera de Sánchez podría ser un elemento de preocupación, considerando que es una de las industrias que une a Chile y Perú en una forma muy importante, sentencia: "Hay que esperar, como repito, hasta el conteo oficial del último voto, porque esto se puede ganar o perder por un solo voto".

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- Se podía prever que iba a ser estrecho, pero ¿se esperaba que fuese tan estrecho?

- No, yo esperaba que fuera estrecho, nunca tanto. El anti antifujimorismo ha bajado drásticamente, pero drásticamente. Pensé que Keiko iba a estar por encima por más diferencia. Porque lo otro es un hombre que ha cambiado su discurso tantas veces como se le ha preguntado.

Pongámonos en el escenario que sea él el próximo presidente del Perú, una persona que escribe en el Jurado Nacional de Elecciones su programa de gobierno que es el que establece la nueva Constitución, la abolición de los tratados de libre comercio, la excarcelación de todos los presidentes presos por corrupción, sacar al presidente del Banco Central de Reserva. En fin, todas estas medidas horripilantes que podrían hundir al Perú en el más profundo de los abismos, lo cambió. Hace tres días presentó un nuevo programa donde todo lo que había dicho que iba a hacer no lo va a hacer.

Entonces, a los ineptos o a los incautos evidentemente es un mensaje populista que lo termina convenciendo, que creo que eso es lo que ha sucedido ahora.

- Independiente de cuál será el resultado, donde solo sabemos que quien gane lo hará en un margen muy estrecho, ¿en qué pie quedan las relaciones comerciales, los negocios que se puedan dar en un país dividido?

- No puedo adivinar el futuro, pero no olvidemos que el principal asesor del señor Sánchez es Antauro Humala, hermano del expresidente preso (...). Hace un par de semanas, una de los cosas que dijo que si llegaba al poder su socio, el señor Sánchez, le iba a declarar la guerra a Chile, porque él pretende, por la vía diplomática o de las armas, la recuperación de Tacna y Arica.

Entonces, ¿cómo veo la situación a futuro con respecto a Chile, si sale este energúmeno? ¿Qué podemos esperar? Ahora, evidentemente la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados, que se está estrenando porque aquí era unicameral, ahora es bicameral, tiene una serie de restricciones que no le va a permitir hacer exactamente lo que quiera, pero si se instala una nueva Constitución (...).

- De ganar Sánchez, ya se podría advertir que será complicado para cualquier empresa que quiera invertir a Perú.

- Eso es lo que cualquier persona con dos dedos de frente podría pensar. Pero resulta que aquí ya pasó con el señor Castillo, que era mucho menos peligroso que Sánchez. Las relaciones entre los dos países se mantuvieron y la confianza en Perú se mantuvo y fue de los países que mayor crecimiento tuvo, menor inflación, mayor estabilidad económica, a pesar de todo eso.

Entonces, en ese sentido, no me aventuraría a mirar un futuro negro, porque hay que esperar. Primero que tenemos que tener mucha calma y esperar cuáles son los resultados oficiales.

- Es distinto el discurso de campaña que cuando ya se asume la presidencia, obviamente.

- Claro, y en este caso el discurso de campaña primero fue uno, después otro. Ahora puede ser que el discurso presidencial sea un tercero. En este momento hay incertidumbre, cosa que a mí me carga hablar de incertidumbre, porque no se puede disfrazar una realidad, no se puede, es demasiado estrecho el resultado. Tenemos que esperar al último voto.

- El mensaje es a la cautela más bien y observando en el fondo lo que viene y cómo se cierra esto finalmente.

- Exactamente. A partir de ahí ya podemos tejer todo tipo de elucubraciones y ver cómo se va a componer el gabinete. Del lado de la señora Fujimori no tengo duda que la cosa sería bastante mejor porque ella tiene un equipo profesional de primera categoría, a diferencia del otro, que ha sido totalmente improvisado y ha ido poniéndolos como si fueran pedazos de rompecabezas de acuerdo a la conveniencia, en función a lo que quería la gente escuchar.

- ¿En el caso de Fujimori, de hecho, se podría incluso potenciar la relación que ya existente entre Chile y Perú?

- Sin ninguna duda.