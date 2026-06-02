De Grange asegura que recorte de 3% en MTT no afectará tarifas, frecuencias de buses ni beneficio TNE

El titular de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones detalló que la mayor parte de los ajustes se realizarán en proyectos que aún no han sido ejecutados.

Este martes el ahora biministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y Obras Públicas (MOP), Louis De Grange, aterrizó ante la comisión del Congreso atingente a esas mismas carteras los “ajustes de perillas” que realizará para cumplir con el recorte del 3% que Hacienda le mandató realizar en el primero de estos ministerios.

Según adelantó DF, esta repartición pública tendrá que contará con $ 56.161 millones menos, del total del los $ 1.872.061 millones que el MTT tenía contemplado en el presupuesto para este 2026.

Frente a los diputados presentes, De Grange desglosó que las rebajas se ejecutarán así: $ 50.394 millones se obtendrán de la Subsecretaría de Transportes y $ 5.766 millones desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

En el primer organismo, el titular de la cartera explicó que los ajustes en recursos se realizarán en materia de subejecución presupuestaria, es decir, a través de proyectos que no se han alcanzado a concretar en los últimos tres años (2023, 2024 y 2025), cuyos montos ascienden a US$ 172 millones en total.

“No obstante ninguno de los servicios, ni de zonas aisladas, ni transporte escolar en zonas extremas ni los taxis colectivos se están tocando”, precisó el ministro.

En el caso de Telecomunicaciones, explicó que los dineros se obtendrán desde la postergación de un proyecto “que ha ido más lento de lo que nos hubiese gustado”, que está asociado a la fibra óptica nacional, específicamente en la Macrozona Sur, en la Araucanía.

“Este postergamiento que se venía dando por diferentes razones (...) nos va a permitir alcanzar cerca de US$ 6 millones de dólares”, explicó.

En su presentación, De Grange insistió en que en los ajustes no se tocarán beneficios como las tarifas de los usuarios en transporte público (ni en Santiago ni en regiones), la oferta operacional de buses (sus frecuencias, recorridos o kilómetros comerciales), los beneficios estudiantiles (conocida como TNE) o la dotación en terreno dedicada a la fiscalización.