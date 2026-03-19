Renzo Vercelli, gerente general de AFP Capital: "En abril se viene una etapa súper crítica para la implementación de la reforma de pensiones"

"Queremos que el responsable de cómo le va a todos nuestros afiliados con sus ahorros esté en cada una de las administradoras y no esté en Teatinos 120 o en la Alameda 1449", aseguró el ejecutivo en su participación en el Seminario Económico 2026 de Diario Financiero.

El panel de conversación que tuvo lugar tras la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el seminario organizado por DF, se centró en analizar las medidas ya anunciadas por la cartera, así como en evaluar el impacto de los conflictos geopolíticos en las industrias locales.

En ese contexto, el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, calificó como positivas las primeras medidas impulsadas por Hacienda y aseguró que está “optimista”. Durante el encuentro, el ejecutivo destacó que el discurso de Quiroz “tiene bastante foco visión y valentía al no tener miedo a caer mal, como dijo el ministro”, sostuvo.

A su juicio, las propuestas de Hacienda configuran un paquete balanceado y diversificado, “que mezcla incentivos de corto y largo plazo, con gradualidad pero también inmediatez”.

No obstante, pese a su visión favorable, advirtió sobre el rol del Congreso en la tramitación de las iniciativas. En ese sentido, expresó que espera que “sea un programa que se ejecute al menos el 90%, y no por pedazos, porque de lo contrario se ponen en riesgo las metas que el mismo ministro (Quiroz) propone”.

La veta previsional

Uno de los temas que ha marcado la agenda política en la primera semana de Gobierno es la generación de empleo, un ámbito que el sector previsional sigue de cerca.

Según indicó Vercelli, Chile acumula 39 meses con una tasa de desempleo sobre el 8% y 96 meses por sobre el 7%, mientras que la informalidad bordea el 27%. Esto se traduce en cerca de 900.000 personas sin empleo y otras 250.000 en búsqueda activa.

Respecto del impacto en las pensiones, el ejecutivo afirmó: “Estamos muy preocupados de eso, y de la variable que es el subempleo”.

Asimismo, recordó que este mes se cumple un año desde el inicio de la implementación de la reforma previsional, período en el que ya se han incrementado las cotizaciones y se ha creado un seguro social.

En esa línea, adelantó que "en abril se viene una etapa súper crítica para la implementación de la reforma de pensiones, que tiene que ver con el cambio en el Régimen de Inversión".

Entre los principales desafíos, mencionó cuatro ejes clave. Primero, la definición del nuevo régimen de inversión -las trayectorias y composición de los fondos generacionales-, donde afirmó que “como industria, aspiramos a que las AFP podamos tener un rol importante en la definición de eso”.

Segundo, la fijación de benchmarks, para que estos sean lo suficientemente granulares, pero no excesivamente restrictivos, para dar flexibilidad a las administradoras.

A ello se suman las bandas de premios y castigos que, según planteó, deberían ser amplias para fomentar la innovación financiera y la competencia en busca de mejores retornos, y, finalmente, el proceso de licitación de afiliados, en un contexto donde advirtió que Chile está implementando múltiples cambios en un plazo acotado y sin precedentes comparables a nivel internacional.

Al mismo tiempo, identificó tres riesgos principales de la implementación de la reforma. El primero es el de accountability (responsabilidad y rendición de cuentas). En esa línea, enfatizó que “queremos que el responsable de cómo le va a todos nuestros afiliados con sus ahorros esté en cada una de las administradoras y no esté en Teatinos 120 o en la Alameda 1449, o sea, que no sean los reguladores ni las autoridades los que definan el destino”.

El segundo riesgo apunta a una eventual deficiencia en el proceso: “vamos a tener subóptimos, y con el tiempo que nos demoramos en tener una reforma, no hay margen para eso”.

El tercero se relaciona con la predictibilidad de los precios, para evitar que “otros agentes del mercado, previendo una necesidad que tengan que hacer los fondos de pensiones, puedan aprovechar de ciertas ventajas en perjuicio de nuestros afiliados”.

Efectos de los conflictos

En materia internacional, Vercelli advirtió que el alza del precio del petróleo -superior al 58% e impulsada por tensiones geopolíticas- podría, en caso de prolongarse, presionar la inflación, derivar en políticas monetarias más restrictivas, fortalecer el dólar y profundizar la caída del valor del cobre.

“Un punto que que yo quería poner sobre la mesa en que que puede terminar impactando a todo el al plan de Gobierno, es lo que puede pasar con las tasas de interés acá, en Chile”, señaló.

De acuerdo con el ejecutivo, ello tendría efectos directos sobre los fondos de pensiones, considerando que estos poseen el 52% de la deuda emitida por la Tesorería General de la República en Chile. Al incluir la deuda externa, esa cifra se reduce a cerca de 33,8%, lo que, según indicó, los posiciona como “una fuente de financiamiento muy relevante”.

En medio de la implementación de la reforma previsional -que contempla cambios en el régimen de inversiones-, Vercelli explicó que este escenario de conflicto internacional “puede significar modificaciones en la composición de las carteras".

"Por lo tanto, es un tema, para el Gobierno, importante de cómo va a terminar y cómo va a terminar el asset allocation, la composición de las carteras de estos nuevos fondos generacionales y cuál va a ser la capacidad y el rol que van a tener los fondos de pensiones en este financiamiento público”, cerró.