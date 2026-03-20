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El mea culpa de Marcel por dichos sobre Javiera Martínez: “No fue una buena frase...fue la directora más maltratada de la historia"

“Nosotros -como Gobierno-, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar”, dijo sobre la polémica por la caja fiscal que heredó la administración Kast.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 11:44 hrs.

Ministro de Hacienda Marcel Dipres Rodolfo Carrasco
<p>El mea culpa de Marcel por dichos sobre Javiera Martínez: “No fue una buena frase...fue la directora más maltratada de la historia"</p>

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