El mea culpa de Marcel por dichos sobre Javiera Martínez: “No fue una buena frase...fue la directora más maltratada de la historia"

“Nosotros -como Gobierno-, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar”, dijo sobre la polémica por la caja fiscal que heredó la administración Kast.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció este viernes que no fue una buena frase cuando catalogó en 2023 a la entonces directora de Presupuestos, Javiera Martínez, como la mejor en ese cargo: “Generó irritación y motivó ataques más allá de lo justificado”.

Y, en seguida, aseguró que “fue la directora de Presupuestos más maltratada de la historia”.

En conversación con Radio Duna, el economista recordó que "a Javiera le pusieron una querella por el caso Democracia Viva; los diputados republicanos no la dejaron entrar a la Sala cuando se discutía presupuesto”.

Consultado acerca de si será la mejor, planteó que “eso se verá en su momento, cuando se haga el balance”.

El extitular de Hacienda también abordó las críticas de la actual administración al bajo nivel de la caja fiscal que dejó Hacienda a diciembre -unos US$ 40 millones-, resaltando que “nosotros -como Gobierno-, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar”.

Marcel profundizó en que “veníamos de un déficit muy grande, la PGU desfinanciada, toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, toda la deuda con los prestadores privados por el Covid-19, pero nos dedicamos a gobernar”.

En este contexto, reiteró que los dos temas que más le dolieron durante el periodo que fue ministro fue el rechazo de la reforma tributaria y el incumplimiento de la meta fiscal en el año 2024. "Habiendo creado la regla fiscal, no me gusta que no se cumpla”, señaló.