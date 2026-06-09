Ministra Francisca Toledo en DF al Cierre: gobierno evalúa propuesta para alargar los períodos de ministros en tribunales ambientales

En su participación en el primer programa en vivo de Diario Financiero, la ministra del ramo argumentó que la autoridad busca darle mayor estabilidad a estas instituciones, cuyos nombramientos han destacado por su lentitud.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, participó este lunes de la primera edición de DF Al Cierre -el nuevo programa en vivo lanzado por este medio- donde expuso la situación de la cartera ad portas de cumplirse los primeros 90 días de gobierno.

Esto, con el telón de fondo de que, para sus primeros días de administración, el Presidente José Antonio Kast emitió una instrucción para agilizar la tramitación de 51 proyectos de inversión que suman cerca de US$ 16 mil millones.

“Estamos casi con el mandato del Presidente”, aseguró la secretaria de Estado en la entrevista. “En estos dos meses ya nos hemos reunido seis veces como Comité de Ministros (...) Este año va a haber un nivel histórico en cuanto a citaciones”.

La ministra señaló que ya han destrabado casi US$ 7 mil millones en el Comité, lo que equivale al total de los proyectos.trabados en esa instancia, dado que hay otros que están frenados en otras etapas.

Con todo, respecto al Comité, Toledo destacó que van a tener, sin excepción, reuniones mensuales, determinación que ha sido una señal del Ejecutivo para todas las carteras que lo componen.

“El Comité de Ministros no se cita cuando se logran cuadrar las agendas de los ministros. Esto es parte de la labor regular”, sostuvo.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el director de Diario Financiero, José Tomás Santa Maria.

Instituciones ambientales

Toledo reafirmó que el segundo semestre tienen el compromiso de ingresar un proyecto para introducir modificaciones, sobre todo, a los mecanismos de nombramientos en los tribunales ambientales que, desde su creación, no han podido tener la conformación -de sus ministros- completa.

“Es el único nombramiento en que participan los tres poderes del Estado, entonces hace muy lento el proceso”, dijo.

Y, en esa línea, adelantó que analizarán cómo abordar la lentitud en la designación, pero que además están evaluando sugerir “alargar un poco los períodos de los ministros”, más allá de los seis años de duración que tiene actualmente.

El objetivo, detalló, es darle más estabilidad a las instituciones. “En este momento hay cinco cupos de distintos ministros, tanto titulares como suplentes, que hay que terminar de designar. Hay concursos que vienen de 2023, son muchos años. Entonces alargar un poco el periodo en que ejercen los cargos permite que estos períodos de renovación ya no afecten tanto la operación del día a día de los tribunales”, planteó.

Por otro lado, el gobierno decidió dar continuidad a la tramitación de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), argumentando que durante la discusión se logró un amplio consenso respecto de la necesidad de fortalecer la capacidad técnica del sistema.

Sin embargo, advirtió que la discusión más relevante de esta nueva etapa estará centrada en la institucionalidad ambiental. La autoridad recordó que el proyecto ingresó originalmente eliminando el Comité de Ministros y trasladando atribuciones al director ejecutivo del SEA.

Bajo ese diseño, las evaluaciones seguirían siendo elaboradas por los directores regionales, pero se modificaría el esquema de revisión y reclamaciones.

En ese contexto, también reapareció el debate sobre la conveniencia de mantener o reformular el Comité de Ministros. Toledo señaló que el gobierno está a la espera de las indicaciones que se presentarán al proyecto y evitó adelantar una postura definitiva sobre esta materia.

No obstante, sostuvo que es importante que exista algún órgano colegiado dentro de la institucionalidad ambiental, especialmente para la resolución de reclamaciones.

“El Comité de Ministros no se cita cuando se logran cuadrar las agendas de los ministros. Esto es parte de la labor regular.”

Hallazgos en la cartera

Al llegar al ministerio, reveló que se encontraron con gastos que no estaban indicados y que tuvieron que ser incorporados dentro de sus proyecciones.

Pero también advirtió que en el proceso de revisión de los decretos -donde retiraron 43 y ya han reingresado seis de ellos- también se han ido encontrando con cosas que no estabandebidamente elaboradas.

Por ejemplo, contó que respecto a la Norma Secundaria de Calidad del río Huasco, revisaron el decreto y de ese mismo proceso realizado por ellos, más las conversaciones que tuvieron con distintos actores que se les acercaron para entregarles antecedentes, “nos dimos cuenta de que los límites de los parámetros de la norma no eran representativos con la calidad natural del río”. Por esto, reveló que tendrán que hacer una revisión de esa norma.

“Todas las decisiones que hemos ido tomando con el tiempo nos han ratificado, con las cosas que me voy encontrando, que fue necesario y saludable y razonable hacerlo (retirar los decretos)”, dijo.