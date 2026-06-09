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Ministra Francisca Toledo en DF al Cierre: gobierno evalúa propuesta para alargar los períodos de ministros en tribunales ambientales

En su participación en el primer programa en vivo de Diario Financiero, la ministra del ramo argumentó que la autoridad busca darle mayor estabilidad a estas instituciones, cuyos nombramientos han destacado por su lentitud.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Ministros medioambiente
<p>Fotos: Verónica Ortíz</p>

Fotos: Verónica Ortíz

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