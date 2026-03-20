Grandes empresarios se reúnen con Quiroz y le transmiten preocupación por el alza de los combustibles y la eventual suspensión del IVA a la vivienda

Las seis ramas de la CPC acudieron al encuentro en Teatinos 120, la sede del Ministerio de Hacienda.

Esta tarde, se concretó la primera entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con los principales gremios del sector pruductivo.

En Teatinos 120 se realizó la cita con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en la cual participaron las seis ramas del gremio para presentar sus preocupaciones.

“La verdad es que fue una muy buena reunión, la cual nos permite poner a disposición nuestras observaciones en un objetivo común que es volver a crecer, volver a atraer inversiones y generar más empleo formal”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

De esta forma, destacó como “muy fructíferos” los tres encuentros que han tenido esta semana, que también incluyeron reuniones con los titulares de las carteras de Economía, Daniel Mas, y de Trabajo, Tomás Rau, “donde además cada una de las ramas ha podido presentar también sus recomendaciones, sus preocupaciones, sus desafíos de cada uno de sus sectores”.

Sin especificar los temas que se abordaron en el encuentro, Jiménez indicó que también se solicitaron nuevas reuniones por plataforma de lobby para seguir con las conversaciones.

“La verdad es que es difícil en una sola reunión abordar todos los temas que nos preocupan, pero como dije, cada uno pudo plantear sus sus miradas, sus preocupaciones”, dijo.

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Consultada acerca de lo que el Ejecutivo está preparando para enfrentar la contingencia del alza del petróleo y su impacto en los combustibles, precisó que no fueron adelantadas las medidas a tomar, pero que sí hubo una conversación respecto al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

“Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el Fisco del orden de US$ 140 millones semanales y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser US$ 200 millones. Eso, por supuesto, es una merma importante para el Fisco y ellos están viendo cómo abordar esta situación”, explicó.

Y agregó que también se están viendo medidas que permitan amortiguar, al menos en algunas áreas, a las personas más vulnerables.

Frente al impacto que un alza en los combustibles podría tener en las empresas, afirmó que es imposible de predecir ya que son subidas no vistas en décadas y corresponde a una situación geopolítica compleja.

“Estamos viendo alzas de precio, pero también situaciones donde el flujo del suministro se está viendo complicado y eso no quiero ni pensar en las consecuencias que podría tener, porque la verdad es que ya estaríamos en un área especulativa, pero lo importante es que nosotros de alguna manera estemos dentro de lo que se puede preparado para una situación que puede prolongarse en el tiempo”, indicó.

Además, precisó que el año inició con términos de intercambio muy favorables por el precio del cobre, pero que con los actuales niveles del petróleo “obviamente la situación para Chile se ve más compleja, al igual que para el resto del mundo”.

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Baja del IVA la vivienda

Quien también participó de la reunión fue el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría.

El representante del gremio constructor aseveró que si bien fueron presentadas las preocupaciones que despierta en su industria medidas propuestas por Quiroz, como la suspensión por un año del IVA a la vivienda, aseguró que en la reunión plantearon “las dudas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, porque todavía no se conoce el texto del proyecto de ley que van a presentar”.

Echavarría además comentó los reparos que genera en la agrupación el proyecto, que propone dejar exentas de IVA las viviendas en venta por un año, con el fin de mover el stock de más de 100.000 viviendas a lo largo del país.



Sobre el tema, expresó que “son los detalles los que marcan la diferencia. Desde cuándo aplica, insisto, hasta qué tipo de vivienda. Esa es la parte que falta”.



Además, al igual que Jiménez, Echavarría adelantó que espera seguir teniendo reuniones con el titular de Hacienda, para “poder ver detalles de ese proyecto y ahí poder pronunciarnos”, explicó.