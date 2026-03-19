Actores del mundo empresarial y financiero valoran agenda económica del nuevo Gobierno
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En el marco del Seminario Económico 2026 organizado por DF, y tras la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desarrolló un panel que congregó a actores clave del mundo empresarial y financiero para analizar el nuevo ciclo económico.
La instancia fue moderada por el director del medio, José Tomás Santa María, en un espacio que reunió a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Óscar Hasbún; el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli; y el managing director & head of corporate banking and capital markets de Scotiabank Chile, Luis Felipe Irarrázabal, quienes valoraron la agenda del nuevo Gobierno.
Si bien predominó una recepción positiva, los participantes también advirtieron sobre los desafíos estructurales en materia de permisología, competitividad tributaria y consolidación fiscal, junto con los riesgos derivados de conflictos geopolíticos.
Susana Jiménez, de la CPC: “Da gusto escuchar esta impronta de hacer cambios acelerados”
“Da gusto escuchar esta impronta de hacer cambios acelerados, de enfrentar el tema de este declive del crecimiento económico”. Así valoró la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, las propuestas del líder del equipo económico del Gobierno de Kast, sobre todo en tiempos de guerra.
“Estamos contentos de escuchar una agenda presidencial donde se está priorizando medidas importantes que redinamicen el crecimiento económico, que vuelvan a atraer inversión, que nos devuelvan algún mayor grado de competitividad tributaria que hemos perdido progresivamente en los últimos 20 años”, señaló.
Sobre la reducción de impuestos, precisó que las implicancias deben ser analizadas con una mirada de corto y largo plazo. “En un primer momento hay que tomar otras medidas que compensen la merma que se puede producir en el entendido que en el tiempo esto genera un mayor crecimiento económico y también una mayor recaudación. Pero no hay que quedarse solo en la tasa”.
Jiménez rechazó la premisa de que una reducción de impuestos solo beneficiaría a las grandes empresas y argumentó que “se olvida de la cadena de valor que hay detrás de una empresa grande. Se olvida de que hay 100 mil PYME que hoy no se acogen a condiciones especiales tributarias y por lo tanto, difícilmente uno podría decir que esto solo beneficia a un sector cuando esto genera una atracción de crecimiento económico”.
Al ser consultada por las tensiones que se viven en cuanto a permisos sectoriales, afirmó que “tenemos el lamentable récord de ser el país más engorroso para sacar adelante un proyecto de inversión en toda la OCDE”. Desde la CPC, continuó, ya han identificado 82 permisos -adicionales a los 92 que señaló el Gobierno anterior- que se podrían simplificar y ser tratados con “técnicas habilitantes alternativas”.
Hasbún, de CSAV, y el comercio exterior: “Abrir la India, el sudeste asiático, eso es una prioridad”
El presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) y uno de los principales ejecutivos del Grupo Luksic, Óscar Hasbún, fue uno de los panelistas del seminario. El también director de Hapag Lloyd, Quiñenco y Banco de Chile arrancó sus palabras en el conversatorio con un diagnóstico económico concreto: “Si Chile hubiese crecido en la misma tasa que creció en los 10 años anteriores al 2014, recaudaría hoy US$ 20 mil millones más en impuestos, que es mucho más grande que cualquiera de las reformas tributarias que se ha pretendido hacer”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que las cuatro industrias que representan el 80% de las exportaciones chilenas -forestal, minería, agricultura y acuicultura- perdieron participación global. “Si hubiésemos mantenido nuestro market share (...) Chile exportaría hoy US$ 35 mil millones más, es decir, 10 puntos más del PIB”, precisó.
Sobre las medidas que expuso Jorge Quiroz en el panel, Hasbún hizo un balance positivo y comentó que el ministro de Hacienda “tiene un espíritu que es lo que el país requiere. Montón de medidas, montón de cosas. Le deseo éxito, pero creo que el discurso es muy importante porque aquí hay que recuperar el ánimo de invertir, hay que recuperar el optimismo”.
Consultado sobre el escenario internacional, puso foco en la guerra en Medio Oriente. “El 23% del petróleo cruza el estrecho de Ormuz y no puede salir por otro lado”, advirtió, y agregó que un conflicto prolongado “puede afectar sin duda la inflación”.
Sobre la relación con China y Estados Unidos, planteó que Chile necesita mantenerse neutral pues “es una economía pequeña”, que necesita de ambas potencias. Sin embargo, planteó un desafío: “Buscar nuevos mercados, abrir la India, el sudeste asiático, creo que eso es una prioridad, porque este escenario nos va a poner en riesgo”.
Vercelli, de AFP Capital, y la implementación de la reforma de pensiones: “Abril será una etapa crítica”
El gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, calificó como positivas las primeras medidas impulsadas por Hacienda y aseguró que está optimista sobre la agenda del Gobierno. Durante el encuentro, el ejecutivo destacó el discurso de Quiroz, ya que a su juicio, “tiene bastante foco, visión y valentía al no tener miedo a caer mal, como dijo el ministro”.Según el ejecutivo de AFP Capital, las propuestas de Hacienda configuran un paquete balanceado y diversificado.
Asimismo, tocó uno de los temas que ha marcado la agenda política en la primera semana de Gobierno y que impacta directamente el ahorro previsional: la generación de empleo.
Según indicó, Chile acumula 39 meses con una tasa de desempleo sobre el 8% y 96 meses por sobre el 7%, mientras que la informalidad bordea el 27%. Esto se traduce en cerca de 900 mil personas sin empleo y otras 250 mil que no están buscando empleo después de la pandemia.
Respecto del impacto en las pensiones, el ejecutivo afirmó: “Estamos muy preocupados de eso, y de la variable que es el subempleo”.
Además, recordó que este mes se cumple un año desde el inicio de la implementación de la reforma previsional, período en el que aseguró ya se han incrementado las cotizaciones y se creó el seguro social.
En esa línea, adelantó que “en abril se viene una etapa súper crítica para la implementación de la reforma de pensiones, que tiene que ver con el cambio en el régimen de inversión”.
Con todo, identificó una serie de riesgos en la implementación de la reforma. Entre ellos, destacó el accountability (responsabilidad y rendición de cuentas): “Queremos que el responsable de cómo le va a todos nuestros afiliados con sus ahorros esté en cada una de las administradoras y no esté en Teatinos 120 o en la Alameda 1449, o sea, que no sean los reguladores ni las autoridades los que definan el destino”, dijo.
Irarrázaval, de Scotiabank: “Están dadas las condiciones para que se crezca a dos dígitos”
Durante el panel, el managing director & head of corporate banking and capital markets de Scotiabank Chile, Luis Felipe Irarrázaval, enfatizó que Chile presenta una serie de oportunidades de inversión que deben ser aprovechadas, aunque advirtió que es necesario avanzar en materias como la permisología y el empleo.
En ese contexto, subrayó que “el capital es global y en la industria de minería y energía hay inversionistas extranjeros principalmente. Por lo tanto, nosotros como país competimos porque el capital invierta en Chile”.
Además, destacó que sería “muy positivo una rebaja gradual en el impuesto en la primera categoría para incentivar que esa inversión sea realidad”.
Con todo, planteó que la reactivación de la inversión impulsada por el Gobierno vendría principalmente de tres sectores: minería, energía y concesiones.
Irarrázaval aseguró que en el sector minero existe un pipeline de proyectos valorado en más de US$ 104 mil millones -según Cochilco- y, considerando el alto precio del cobre actual, afirmó que “es el momento de captar esa oportunidad”.
En el ámbito energético, destacó: “Hemos visto mucha actividad en sector, sobre todo renovables, que denominan proyectos híbridos de solar fotovoltaico”.
Respecto de concesiones, afirmó que el sector se mantiene rezagado, aunque indicó que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, ya ha realizado anuncios orientados a reactivar esta área.
“En materia de inversión privada, están dadas las condiciones para que se crezca a dos dígitos o un dígito alto por sobre incluso lo que fue el año pasado, lo que sería muy positivo para llegar a obtener lo que decía el ministro de llegar a una tasa de crecimiento en torno a 4%”, concluyó.
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