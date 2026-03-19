Actores del mundo empresarial y financiero valoran agenda económica del nuevo Gobierno

En el marco del Seminario Económico 2026 organizado por DF, y tras la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desarrolló un panel que congregó a actores clave del mundo empresarial y financiero para analizar el nuevo ciclo económico.

La instancia fue moderada por el director del medio, José Tomás Santa María, en un espacio que reunió a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; el presidente de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Óscar Hasbún; el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli; y el managing director & head of corporate banking and capital markets de Scotiabank Chile, Luis Felipe Irarrázabal, quienes valoraron la agenda del nuevo Gobierno.

Si bien predominó una recepción positiva, los participantes también advirtieron sobre los desafíos estructurales en materia de permisología, competitividad tributaria y consolidación fiscal, junto con los riesgos derivados de conflictos geopolíticos.

“Da gusto escuchar esta impronta de hacer cambios acelerados, de enfrentar el tema de este declive del crecimiento económico”. Así valoró la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, las propuestas del líder del equipo económico del Gobierno de Kast, sobre todo en tiempos de guerra.

“Estamos contentos de escuchar una agenda presidencial donde se está priorizando medidas importantes que redinamicen el crecimiento económico, que vuelvan a atraer inversión, que nos devuelvan algún mayor grado de competitividad tributaria que hemos perdido progresivamente en los últimos 20 años”, señaló.

Sobre la reducción de impuestos, precisó que las implicancias deben ser analizadas con una mirada de corto y largo plazo. “En un primer momento hay que tomar otras medidas que compensen la merma que se puede producir en el entendido que en el tiempo esto genera un mayor crecimiento económico y también una mayor recaudación. Pero no hay que quedarse solo en la tasa”.

Jiménez rechazó la premisa de que una reducción de impuestos solo beneficiaría a las grandes empresas y argumentó que “se olvida de la cadena de valor que hay detrás de una empresa grande. Se olvida de que hay 100 mil PYME que hoy no se acogen a condiciones especiales tributarias y por lo tanto, difícilmente uno podría decir que esto solo beneficia a un sector cuando esto genera una atracción de crecimiento económico”.

Al ser consultada por las tensiones que se viven en cuanto a permisos sectoriales, afirmó que “tenemos el lamentable récord de ser el país más engorroso para sacar adelante un proyecto de inversión en toda la OCDE”. Desde la CPC, continuó, ya han identificado 82 permisos -adicionales a los 92 que señaló el Gobierno anterior- que se podrían simplificar y ser tratados con “técnicas habilitantes alternativas”.

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