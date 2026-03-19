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Medio Ambiente

Contraloría toma razón de decreto que aprueba plan de recuperación de las ranitas de Darwin tras ser reingresado ayer por el Gobierno

Esto, en medio de la polémica por el retiro de 43 escritos desde la entidad. Mientras, la ministra del Medio Ambiente enfatizó en un congreso que "estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en poner agilidad a todos los procesos".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 11:00 hrs.

medioambiente Agua Ministra del Medio Ambiente gobierno Karen Peña
<p>Las ranitas de Darwin, nativas de Chile y clasificadas en peligro y en peligro crítico. (Foto: Ministerio del Medio Ambiente)</p>

Las ranitas de Darwin, nativas de Chile y clasificadas en peligro y en peligro crítico. (Foto: Ministerio del Medio Ambiente)

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