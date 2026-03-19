Contraloría toma razón de decreto que aprueba plan de recuperación de las ranitas de Darwin tras ser reingresado ayer por el Gobierno

Esto, en medio de la polémica por el retiro de 43 escritos desde la entidad. Mientras, la ministra del Medio Ambiente enfatizó en un congreso que "estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en poner agilidad a todos los procesos".

En medio de la controversia que ha generado el retiro por parte del Ministerio del Medio Ambiente de 43 decretos que estaban en trámite de toma de razón en Contraloría General de la República, donde se incluyen escritos emblemáticos en materia medioambiental, este jueves hubo novedades respecto al destino de al menos uno de ellos.

La Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, tomó razón del decreto Nº38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin, nativas de Chile y clasificadas en peligro y en peligro crítico. Esto, tras ser reingresado por el Gobierno el 18 de marzo. En concreto, el plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia; el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciona que afecta su piel; e investigación y monitoreo.

La mañana de este jueves, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, participó en el Congreso ACADES 2026, que reúne a autoridades, expertos y empresas en paneles sobre seguridad hídrica, desalación, reúso y nuevas fuentes de agua para el desarrollo del país. Sin embargo, no hubo menciones en su exposición ni declaraciones al retirarse del encuentro respecto a la discusión por los decretos.

Eso sí, en su intervención, recalcó que fueron mandatados por el Presidente para agilizar los procesos y poder cumplir los plazos. "Y eso no es por un mero formalismo legal", dijo, agregando que "lo que está detrás es que el Estado no llega, es que el Estado fracasa, no llega con soluciones reales. He ahí la lógica de por qué estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en poner agilidad a todos los procesos, tanto los procesos de evaluación ambiental como los procesos internos del Ministerio de Medio Ambiente".

Lo anterior, en línea con la instrucción presidencial anunciada el 11 de marzo por el recién asumido Presidente José Antonio Kast para resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Toledo sostuvo que "el agua es más allá de un recurso natural" y que al abordar la seguridad hídrica "no estamos hablando únicamente de tener disponibilidad física del agua". Esto último, ya que hablar de seguridad hídrica requiere también poner sobre la mesa en las discusiones aspectos como la calidad de ese recurso y la oportunidad.

Si bien indicó que la cartera que dirige no construye obras ni administra derechos de agua, destacó que "define las condiciones normativas en las cuales se va desarrollando el sistema, va poniendo esos bordes y tiene un rol en ese sentido habilitante". "Tiene un rol que busca la protección de las aguas y la protección de los ecosistemas acuáticos a través de diversos instrumentos normativos", precisó.

La secretaria de Estado apuntó que la seguridad hídrica y el tema de la escasez está contenido dentro de la emergencia y va a requerir responder a tiempo. Y recalcó: "Nuestro rol es aportar con reglas claras, oportunas y efectivas para resguardar la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas y la sustentabilidad del desarrollo".