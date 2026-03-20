Laport Justiniano suma a Cristián Gamboa para potenciar área de litigios tributarios

El estudio Laport Justiniano Asesores Tributarios incorporó como socio al abogado Cristián Gamboa, con el objetivo de fortalecer su área de defensa del contribuyente y juicios tributarios.

La firma destacó la trayectoria del profesional por su amplia experiencia representando a clientes nacionales y extranjeros en procesos de fiscalización ante el Servicio de Impuestos Internos, así como en reclamaciones ante tribunales tributarios y aduaneros y cortes superiores de justicia. A ello se suma su asesoría en litigios civiles, comerciales y administrativos.

En 2012 fundó el estudio GFSU, donde lideró la práctica de litigación tributaria hasta su incorporación a la firma. Previamente, se desempeñó como senior manager del departamento legal y tributario de PwC y formó parte del Grupo Judicial de Carey, enfocado en litigios civiles, comerciales y arbitrajes.

Gamboa es egresado de la Universidad de Chile y ha ejercido labores docentes en distintas instituciones.