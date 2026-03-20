El triunfo constitucional del fotógrafo del 27/F frente a Associated Press

Roberto Candia cerró un conflicto judicial de más de una década contra AP, tras un fallo inédito del Tribunal Constitucional que validó el sistema de indemnización tarifada por infracción a derechos de autor.

A más de 16 años de la foto ícono del terremoto del 27/F -la del hombre sosteniendo la bandera chilena entre los escombros-, su autor, el fotógrafo Roberto Candia, cerró un capítulo judicial contra The Associated Press (AP).

El conflicto, que se extendió por más de una década, escaló hasta el Tribunal Constitucional (TC). El estudio Guerrero Olivos, liderado por los socios Diego Morandé y Pedro Pellegrini, demandó a la agencia estadounidense por la infracción continuada de derechos de autor. La acción legal acusó a AP de mantener alojadas en su plataforma de venta y distribución más de 9.000 fotografías de Candia por 10 años sin contar con autorización.

La estrategia de la defensa se acogió al artículo 85 K de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece un sistema de indemnización única por tramos. Ante esto, AP -asesorada por Morales y Besa- presentó un requerimiento de inaplicabilidad, argumentando que dicha norma era inconstitucional.

El pasado 13 de marzo, el TC dictó una sentencia favorable para Candia. El fallo es inédito: por primera vez, el tribunal reconoció la constitucionalidad de las normas que permiten reemplazar el derecho a indemnización general por una compensación única tarifada.