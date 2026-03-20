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La exposición de las AFP a la deuda privada en medio de las turbulencias

La industria previsional cuenta con un 0,7% de su portafolio invertido en las clase de activo que hoy el mercado teme viva un “corralito”. Las gestoras Oaktree y BlackRock -HPS Investments Partners- acaparan las mayores inversiones.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 18:40 hrs.

Francisco Noguera AFP guerra Estados Unidos Chile Irán Israel
<p>La exposición de las AFP a la deuda privada en medio de las turbulencias</p>

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