Grupo Evans nombra a Constanza Pelayo como nueva directora del área ambiental

Grupo Evans anunció la incorporación de Constanza Pelayo como directora del área ambiental, en el marco de un entorno regulatorio cada vez más exigente para el desarrollo de proyectos de inversión.

Pelayo es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Su trayectoria combina experiencia en el sector público, el ejercicio corporativo y la consultoría técnica, integrando distintas miradas del ecosistema ambiental.

Antes de sumarse a la firma, se desempeñó como jefa del Departamento de Recursos de Reclamación de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). También trabajó en el Ministerio del Medio Ambiente, en estudios jurídicos y en consultoras especializadas.

Desde Grupo Evans destacaron que su incorporación busca fortalecer la asesoría en materias ambientales y de sostenibilidad, con un enfoque integral orientado a dar viabilidad a proyectos de inversión y asegurar el cumplimiento normativo de largo plazo.