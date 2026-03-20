CEIA Chile renueva su directiva y nombra a Rodrigo Riquelme como presidente

El Capítulo chileno del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA) renovó su Comité Directivo para el período 2026–2028, designando a Rodrigo Riquelme, abogado socio de Garrigues, como presidente para el primer año de gestión.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría General del CEIA, la nueva directiva comenzará a ejercer funciones de manera inmediata, a la espera de su ratificación formal por la Junta Directiva. El esquema contempla una alternancia en la presidencia, de modo que Florencio Bernales asumirá el cargo en el segundo período (2027–2028) y Rodrigo Riquelme su vicepresidencia en dicho período.

La nueva mesa estará integrada además por destacados profesionales del ámbito arbitral chileno, entre ellos Mariana Tupper, Elina Mereminskaya, Francesco Campora,

Gustavo Delgado, Gonzalo Fernández, Juan Pablo Letelier, Juan Pablo Philippi y Mónica van der Schraft.

Rodrigo Riquelme señala que uno de los focos de su presidencia será reforzar la integración del capítulo chileno con la red iberoamericana, así como promover instancias de discusión técnica y formación en torno a los desafíos actuales del arbitraje.

El CEIA es una de las principales redes de arbitraje en Iberoamérica y chile, con sus más de 100 socios, mantiene una presencia y rol activo en el arbitraje iberoamericano.