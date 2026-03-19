Siguen los movimientos: el Gobierno le solicitó la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social
Se trata de Andrea Soto, quien había llegado a liderar la Suseso en diciembre en medio del escándalo por las licencias médicas de funcionarios públicos.
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Siguen los ajustes y cambios al interior de los servicios dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Este jueves, se conoció que la cartera liderada por el ministro Tomás Rau solicitó la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social (Suseso), la abogada Andrea Soto Araya.
Soto asumió el liderazgo de la entidad el pasado 1 de diciembre tras participar en un proceso de selección por Alta Dirección Pública (ADP), y hasta antes de eso se desempeñaba como jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo (cargo que asumió a principios de 2022).
El concurso público se realizó luego de que la administración de Gabriel Boric solicitara en junio la renuncia a la entonces superintendenta, Pamela Gana, a raíz del polémico caso licencias -el cual dejó en evidencia que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con reposo médico-, ya que es una entidad clave en la fiscalización de estos instrumentos.
La abogada cuenta con un magíster en Regulación y un diplomado en Políticas Sociales, Desarrollo y Pobreza.
De acuerdo a cercanos a la cartera, el Gobierno de José Antonio Kast utilizaría en el cargo una de las denominadas "12 balas de plata", una herramienta que le permite al mandatario desvincular cargos escogidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y nombrar directamente un reemplazo.
Y si bien aún no se conoce quién llegará, hay nombres sobre la mesa. Uno de ellos es el de la exsuperintendenta María Soledad Ramírez y del gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez.
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