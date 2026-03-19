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Siguen los movimientos: el Gobierno le solicitó la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social

Se trata de Andrea Soto, quien había llegado a liderar la Suseso en diciembre en medio del escándalo por las licencias médicas de funcionarios públicos.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 20:02 hrs.

Carolina León Caso licencias médicas gobierno trabajo
<p>Siguen los movimientos: el Gobierno le solicitó la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social</p>

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