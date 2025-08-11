Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Fondo de inversión danés ingresa a evaluación ambiental proyecto de energía renovable por US$ 1.300 millones

Se trata de Llanura Solar, en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, que con una capacidad instalada de 1,1 GW de generación sería uno de los proyectos más grandes del país.

Por: Karen Peña

Publicado: Lunes 11 de agosto de 2025 a las 12:20 hrs.

energía Energías Renovables inversión SEIA Karen Peña
<p>Fondo de inversión danés ingresa a evaluación ambiental proyecto de energía renovable por US$ 1.300 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Le mandaron un MacBook Pro, pero pagó un cargador: distribuidora de Apple en Chile detecta millonario fraude
2
Empresas

Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
3
DF MAS

Buk entra al negocio financiero y compra la startup chilena Bemmbo
4
Empresas

Cambio en el área legal del grupo Cencosud: gerencia corporativa la asumió un exejecutivo de la eléctrica Enel
5
DF MAS

El robot chileno que entró a los túneles de Codelco y acaba de levantar US$ 1 millón
6
Empresas

Andrés Music sale de la gerencia de El Teniente: lo reemplaza hermano de André Sougarret
7
Empresas

Proyecto Nueva Centinela del grupo Luksic presenta inédito avance del 50% a solo 15 meses de su inicio
8
Mercados

Banco Santander y Latam Pass renuevan por otros cinco años su histórica alianza en su emblemático programa de lealtad
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete