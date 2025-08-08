Nuevo proyecto inmobiliario por US$ 20 millones en Antofagasta

Una inmobiliaria ligada al grupo RVC alista un nuevo proyecto habitacional en la ciudad de Antofagasta, específicamente en la avenida Jaime Guzmán Errázuriz, a un costado del colegio Antofagasta International School, frente al mar.

La iniciativa en cuestión considera la construcción de dos torres de viviendas de 24 y 23 pisos de altura, además subterráneos, zonas de equipamiento y áreas verdes.

La obra contempla 400 unidades de viviendas, 200 unidades por torre, según explicó la empresa Palmas del Sur SpA en una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

La inversión alcanzaría los US$ 20 millones, se menciona en dicho documento.

“El proyecto Conjunto Armónico Jardines del Sur 1 y 2 no requiere someterse en forma obligatoria al SEIA, en atención a los antecedentes aportados en la presente consulta”, dijo la empresa, que espera partir las obras en diciembre de 2025. Según la consulta, los trabajos durarían cuatro años, considerando dos etapas, una por cada edificio.