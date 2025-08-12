La trastienda del seminario de Moneda Patria: análisis a los votos de “Sanhattan”, el suspenso por Jara, el legado de Matthei y el salmón de Kast

A 98 días de las elecciones del 16 de noviembre, nuevamente coincidieron los tres principales candidatos a la Presidencia en un seminario.

Estos son algunos de los hechos que marcaron puertas adentro el concurrido -y siempre noticioso- seminario internacional de Moneda Patria Investments que se realizó este martes en el Hotel W, con un agenda marcada por los candidatos que lideran la carrera presidencial en Chile y destacados economistas.

"Es un salmón"

Durante su exposición, Kast presentó una presentación de Power Point en la que aparecía un salmón, señalando “para que no se confundan…es un salmón”, generando risas entre los asistentes. Luego explicó que la metáfora se refiere a ir contra la corriente, al igual que el citado pez, para combatir la burocracia y no seguir haciendo más de lo mismo.

Luego en otra lámina con diversas palabras -como desempleo e inseguridad- en colores rojo y amarillo, para marcar diferencias con la candidata del oficialismo, dijo que “faltan solo las dos herramientas”, en alusión a la hoz y el martillo (símbolos del PC). Luego expuso sus propuestas con los colores de la bandera chilena.

Aplausómetro

Entre los tres candidatos, quienes mayores aplausos lograron del público durante sus exposiciones fueron Matthei, seguida por Kast y luego Jara. Pero quien más efervescencia generó en el público fue el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, quien cerró el evento contando parte de su experiencia en el Gobierno de Javier Milei.

Jara no se bajó

Al iniciar su intervención, la abanderada del oficialismo reconoció que estuvo a punto de desistir de participar en el seminario, pero finalmente no se bajó y asistió. Anunció que “les quiero avisar, para que no se especule de mi ausencia en otros foros” e informó que ahora comenzará una nueva etapa de campaña para recorrer Chile y conversar con todos: “Ya me reuní con empresarios, la Sofofa, los salmoneros, mineros y el comercio”, dijo.

Los votos de Sanhattan

Fue uno de los organizadores del evento, Pablo Echeverría, de Moneda Patria, quien confirmó que la asistencia de Jara estuvo en suspenso hasta el último momento al revelar que la candidata le había dicho “¿sabes qué? No voy a ir al seminario, en Sanhattan nadie vota por mí”. Pero le agradeció públicamente que finalmente concurriera al evento.

El legado de Matthei

Matthei, al momento de saludar desde el escenario para comenzar su exposición, saturó el micrófono e improvisó: “Parece que vengo con mucha energía”, para luego señalar “pueden bajar el volumen…yo hablo fuerte”. Luego, señaló que como legado “quiero que en 50 años más me recuerden como la señora que creó muchos empleos” y cerró su exposición señalando que “queremos que Chile sea un gran equipo que vuelva a crecer y para eso tenemos el mejor equipo”.

Los escuderos

Los tres candidatos llegaron al evento con algunos asesores cercanos. En el caso de Kast estuvo con su jefe económico, Jorge Quiroz; Jara asistió junto a su también jefe programático en materia económica, Luis Eduardo Escobar; y a Matthei se le vio entre otros con su vocera de campaña, Paula Daza.

Audiencia masculinizada

Al momento de saludar al público, Jara hizo referencia a algo que le llamó la atención en la audiencia. “Muy buenos días a todas y, sobre todo, a todos. Veo que hay harta presencia masculina acá”, en alusión a la mayoritaria audiencia de hombres en el evento.