Matthei compromete crecer al 4% y reasignar US$ 8 mil millones en gasto fiscal ineficiente

La abanderada de Chile Vamos propuso un impuesto corporativo que baje a 23%; mantener en 10% el gravamen para las PYME; un régimen integrado de impuesto a la renta; y un nuevo DL 600 de invariabilidad tributaria.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo que la economía chilena puede volver a crecer y que en su eventual gestión la aspiración es llegar en promedio de 4%.

En el marco del seminario de Moneda Patria Investments, la exministra enfatizó que “el crecimiento es la única vía al progreso. Significa empleos, mejoras salariales y aumenta la recaudación”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Sostuvo que busca lograr un país mas equitativo, cohesionado y más desarrollado.

Así, comprometió un ajuste de US$ 8 mil millones en gasto ineficiente en cuatro años

“Si tuviéremos una Dorothy Pérez (la contralora general de la República) en compras públicas, estaríamos ahorrando mucha plata”, indicó.

Continuando en materia económica, Matthei planteó una reforma pro crecimiento, en base a un impuesto corporativo que baje de 27% a 23%; mantener en un 10% la tasa que grava a las PYME; un régimen integrado de impuesto a la renta entre el tributo corporativo y el personal; y ofrecer un nuevo DL 600 de invariabilidad tributaria para determinados proyectos.

En cuanto a un mayor impulso a la inversión, puso sobre la mesa crear una oficina especial en la Presidencia de la República para destrabar inversiones y una reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con enfoque de colaboración público-privada sin bajar los estándares ambientales.

Mercado de capitales

En su exposición ante empresarios, Matthei también indicó que espera repotenciar el mercado de capitales.

¿Cómo? Por ejemplo, eliminando los impuestos que le quitan liquidez al mercado, con la revisión de normas que fomentan el mercado informal del crédito y un marco tributario "simple, estable y predecible".

También, dijo, con fondos de pensiones que puedan invertir en fondos de capital de riesgo en empresas en etapas tempranas.