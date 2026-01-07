Kast se reúne con empresarios en su primera actividad oficial en Lima

El encuentro con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano puso énfasis en la atracción de inversión, la confianza empresarial y una agenda común en minería, energía y comercio.

En su primera actividad en Lima, Perú, el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP), con el objetivo de intercambiar visiones sobre los principales desafíos económicos y las oportunidades para fortalecer la relación bilateral desde una perspectiva empresarial y de cooperación.

El desayuno, que se realizó en el Country Club Lima Hotel, reunió a cerca de 50 líderes empresariales de ambos países, representando a los principales grupos económicos de Perú -como el grupo Romero y el Grupo Gloria-, y sectores clave como minería, agroindustria, energía y comercio. Este ha sido un primer espacio de acercamiento institucional en el marco del nuevo ciclo de gobierno que se inicia en Chile este año.

El Presidente electo fue saludando uno por uno a los asistentes, a quienes les pidió que se presentaran con nombre y empresa a la que representanban. En la oportunidad, Kast destacó la importancia de recuperar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer la confianza empresarial, subrayando el rol que cumple el sector privado como socio estratégico en la generación de empleo y desarrollo.

Por su parte, Guillermo Ferreyros, presidente del CEChP, capítulo Perú, resaltó que el Consejo, creado en 2004, es una iniciativa empresarial privada que por más de dos décadas ha contribuido al fortalecimiento de la relación bilateral entre Chile y Perú con las economías más sólidas de la región y este será un año clave para ambos países. "Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social en ambos lados de la frontera. Hoy son más de US$ 24.000 millones en inversiones totales, y vemos aún mucho potencial”, precisó Ferreyros.

El diálogo abierto abordó una agenda amplia de temas estratégicos, entre ellos la facilitación migratoria y la gestión fronteriza, la complementariedad agrícola, la minería y los minerales críticos, la cooperación energética y la seguridad ciudadana. Los empresarios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia soluciones conjuntas que mejoren la competitividad, reduzcan costos y fortalezcan la integración productiva. El grupo hizo un llamado especial para facilitar mayores inversiones y comercio entre ambos países, promoviendo marcos regulatorios más predecibles, procesos más eficientes y una mayor coordinación público-privada.

Asimismo, se resaltó que el flujo en la frontera Perú–Chile continúa operando cerca de un 30% por debajo de los niveles prepandemia, con impactos directos en el comercio, el turismo y la logística. El Consejo resaltó la urgencia de priorizar inversiones en infraestructura, modernización de sistemas y coordinación binacional para recuperar la integración Tacna – Arica que fue hasta 2019 una de las fronteras más vivas de Sudamérica con 7 millones de cruces anuales.

Al cierre del encuentro, el presidente del CEChP reiteró la disposición del sector empresarial de ambos países para colaborar activamente con los gobiernos de Chile y del Perú, aportando propuestas técnicas y una mirada constructiva que contribuya a traducir la visión compartida en iniciativas concretas de integración, inversión y desarrollo.