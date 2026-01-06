El Presidente de Perú dice que hablará mañana con Kast en Lima sobre el "corredor" para el regreso de migrantes venezolanos

El presidente de Perú, José Jerí, dijo el martes que hablará con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, sobre un posible "corredor" para el regreso de migrantes venezolanos que dejaron su país en los últimos años en medio de una crisis humanitaria.

El tema será uno de los puntos que tocará Kast en su visita a Lima el miércoles, dijo Jerí, días después de que las fuerzas estadounidenses derrocaran al líder venezolano Nicolás Maduro.

"Parte de la agenda con el presidente (electo) de Chile (...) es el tema de un posible corredor humanitario que tenemos que habilitar Chile, Perú y Ecuador para que puedan volver satisfactoriamente a Venezuela", dijo Jerí a periodistas en Lima.

Unos 7,7 millones de venezolanos, o el 20% de la población, han abandonado el país petrolero desde 2014 en medio de una profunda crisis económica, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Colombia ha recibido la mayor parte de la diáspora, con 2,8 millones de venezolanos, seguida por 1,7 millones en Perú, según la plataforma R4V, una ONG regional que ayuda a refugiados de Venezuela creado por la agencia de migración de la ONU. En Chile viven al menos unos 650.000 venezolanos.

Kast, que asumirá la presidencia el 11 de marzo, y Jerí han apoyado la acción de Estados Unidos en Venezuela. Los dos coinciden en que la migración es una de las grandes causas de la creciente inseguridad en sus países.

"Se tomaron acciones que fueron necesarias y hoy tiene que restablecerse el orden democrático en Venezuela progresivamente", dijo Jerí, que estará en el poder hasta julio para completar el mandato de la destituida exmandataria Dina Boluarte.