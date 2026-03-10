Kast comienza bilaterales con delegaciones extranjeras y lanza eslogan para inicio de su Gobierno: "El futuro de Chile comienza mañana"

Durante toda la jornada, el mandatario electo se reunirá con autoridades extranjeras en la Palacio Cousiño junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna.

En medio del inicio de las actividades oficiales del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, comenzó sus reuniones bilaterales en el Palacio Cousiño, junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna.

En paralelo, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se lanzó una campaña en redes sociales titulada: "El futuro de Chile comienza mañana".

A través de las redes sociales y con el hashtag #UnNuevoMañana se emitió un video en que se recuerda el triunfo en la segunda vuelta del 14 de diciembre pasado y se emite el mensaje: "Llevamos mucho…pero empezamos mañana” y se remarca un mensaje final que señala: “El futuro de Chile comienza mañana”, acompañado de imágenes de ministros y autoridades del futuro Ejecutivo.

La oportunidad para construir el futuro de Chile comienza mañana. #UnNuevoMañana pic.twitter.com/fg462sH5Cu — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) March 10, 2026

También, durante la jornada los futuros ministros comenzarán a utilizar sus nuevas cuentas oficiales para difundir ese mensaje de cara a la asunción del mando de José Antonio Kast, que será mañana a las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso.

Reuniones bilaterales

Ya se encuentran en Chile diversos mandatarios extranjeros que asistirán a las actividades oficiales, entre ellos el Rey de España Felipe de Borbón, quien arribó a Santiago cerca de las 10:00 horas y se trasladará al Palacio Cousiño para saludar al Presidente electo y por la tarde hará lo propio con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.

Antes de comenzar los encuentros bilaterales, Kast sostuvo que “estoy muy en paz, esperamos junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, y delegados regionales poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno sienta más paz, orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”.

Agregó que “partimos con las reuniones bilaterales, tenemos varios invitados internacionales. Les agradecemos y siempre estaremos mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas”.

Sostuvo además que “es importante que las autoridades que vienen tengan la oportunidad de conversar con conmigo con alguna de las autoridades que ellos planteen tener más interés para el intercambio comercial y en temas de seguridad también”.

La tarde de este martes el mandatario electo se trasladará hasta la residencia presidencial de Cerro Castillo y mañana, desde ese lugar, partirá a las actividades en el Congreso Nacional.

Actos oficiales

El 11 marzo se inicia a las 10:30 con la foto oficial con el gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Luego a las 12:00 la ceremonia de transmisión del mando presidencial y juramento del nuevo gabinete ministerial.

A las 14:00, Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, ofrecen almuerzo en honor a las autoridades presentes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El cierre de jornada es a las 21 horas con el tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del Palacio de La Moneda.

El 12 marzo los actos se concentran desde las 10:15 con la fotografía del Presidente José Antonio Kast con su gabinete ministerial y subsecretarios. Luego a las 11 participa de la oración ecuménica por el pueblo de Chile y el nuevo Gobierno.