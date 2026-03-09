Convocante para enfrentar urgencias: el tono del discurso que prepara Kast para la noche del 11 de marzo en La Moneda

Una duración de 25 a 30 minutos tendrá el discurso de asunción del cargo del Presidente electo, José Antonio Kast, que entregará la noche del miércoles 11 de marzo desde el balcón de La Moneda frente a la Plaza de la Constitución.

Se trata de una tradición que marca el inicio del período de todos los mandatarios, donde traza su hoja de ruta, en este caso para el período 2026-2030, con sus prioridades y tareas para los primeros meses. En este caso se remarcará el "plan Desafío 90", que reúne un conjunto de medidas administrativas y legislativas en materia de seguridad, migración, sociales y económicas.

El discurso, del cual ya existe un borrador -según cercanos al mandatario electo- se inicia con un tono convocante a enfrentar unidos las distintas emergencias que enfrenta nuestro país. “Chile somos todos” y que “el país está por sobre las diferencias” forman parte de algunas ideas que han sido trabajadas junto a un equipo que componen el cientista político por la UC y Máster en Teoría Política por la London School of Economics (LSE), José Ignacio Palma, junto a Cristián Valenzuela, jefe de Contenidos y Comunicaciones de Kast; y la jefa de comunicaciones del futuro mandatario, María Paz Fadel.

Los ejes principales de su discurso serán seguridad y orden con el compromiso de restablecer el respeto a la ley y combatir el crimen organizado; intervención del Estado con su programa de una auditoría total al Gobierno para eliminar los gastos innecesarios; y libertad y esperanza en el futuro.

Es posible que también Kast dedique palabras a moderar las expectativas, señalando que son varias las materias urgentes, pero no se puede hacer todo a la vez y que es necesario el respaldo del Congreso para determinadas materias de ley.

Primeras horas en La Moneda

Luego de asumir el miércoles al mediodía, el Presidente tiene contemplado un almuerzo con las delegaciones extranjeras, para luego volver a Santiago. Sin embargo, antes de hacer su ingreso a La Moneda tendrá una actividad relacionada con educación.

A las 17:30 lo estarán esperando ministros, subsecretarios y parlamentarios del oficialismo en la explanada de la Plaza de la Constitución, hasta donde llegará en el tradicional Ford Galaxy junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Ya en La Moneda compartirá con algunos de los 600 invitados al coctel de asunción. Por la tarde, cerrará las actividades con el discurso que marca el inicio de su mandato presidencial, junto con un nuevo eslogan y el logo oficial “intervenido” con un mensaje que se comienzan a atender las emergencias.

Subsecretario del Interior

Este lunes, 48 horas antes del cambio de mando, asumió el primer funcionario del próximo Gobierno. Se trata del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien reemplazó a Víctor Ramos y tendrá la misión de preparar los primeros decretos de la futura administración.

Pavez en su primera actividad en el cargo llamó al Presidente electo para informarle de la posesión del cargo. Se estima que Pavez junto al ministro del Interior, Claudio Alvarado, tendrán un rol fundamental en el equipo de tarea que auditará al Gobierno saliente.

Comienza actos oficiales

El Presidente electo comenzará este martes sus actividades oficiales previas al traspaso de mando con una serie de encuentros bilaterales en el Palacio Cousiño donde se reunirá para saludos protocolares, entre otros, con el Rey de España Felipe de Borbón; el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez; el de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Panamá, José Raúl Mulino.

Además, con representantes del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.