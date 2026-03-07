María Corina Machado asistirá al cambio de mando de José Antonio Kast

La dirigente venezolana participará en las actividades de transmisión de mando el 11 y 12 de marzo e intervendrá en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.

La líder opositora venezolana María Corina Machado asistirá a los actos de transmisión de mando presidencial en Chile previstos para los días 11 y 12 de marzo, tras aceptar una invitación realizada por el presidente electo José Antonio Kast.

La información fue confirmada a través de un comunicado difundido por la vocería oficial vinculada a la dirigente venezolana, en el que se señala que su visita se realizará en el marco de las actividades asociadas al cambio de gobierno en Chile.

Durante su estadía en el país también está contemplada su participación en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera, iniciativa académica que será impulsada por la Universidad del Desarrollo, atendiendo a una invitación de la familia del exmandatario Sebastián Piñera.

Los detalles del resto de las actividades que realizará Machado durante su visita serán informados posteriormente a través de los canales oficiales.