Llamados al diálogo y sorpresivo saludo entre Kast y Gustavo Gatica: la trastienda de la proclamación de los nuevos diputados y senadores para el período 2026-2030

La ceremonia se realizó en el exCongreso de Santiago con la presencia del Presidente electo, donde las autoridades llamaron a fortalecer el diálogo y la acción legislativa.

Entre aplausos, saludos cruzados y escenas de distensión, el exCongreso Nacional -en pleno centro de Santiago- fue escenario este jueves de la ceremonia oficial de proclamación de los diputados y senadores que integrarán el Congreso durante el período legislativo 2026-2030.

El acto se desarrolló en medio de un traspaso presidencial particularmente tensionado entre Gabriel Boric y José Antonio Kast -este último participó de la ceremonia- a raíz de controversias recientes como los denominados “amarres”, el déficit fiscal y la tensión geopolítica con China y Estados Unidos por el denominado cable submarino.

Así, a las 12:15 horas hizo su ingreso al salón el Presidente electo, acompañado de su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola, y del presidente del Senado, Manuel José Ossandón. Desde las primeras filas siguieron atentamente el acto los parlamentarios electos que en poco menos de una semana deberán asumir sus cargos en el Congreso en Valparaíso.

Tras el mandatario entrante ingresaron los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), encabezados por su presidente, el ministro Arturo Prado, quienes tuvieron a su cargo validar formalmente los resultados de las elecciones parlamentarias del 16 de diciembre de 2025, realizadas bajo el sistema de inscripción automática y voto obligatorio.

Al ritmo de la música, la ceremonia comenzó con la interpretación del himno nacional a cargo de un cuarteto de cuerdas, dando paso al discurso de apertura de Prado, quien subrayó el carácter institucional del acto.

El magistrado señaló que la proclamación no solo era un paso formal del proceso electoral, sino que constituía el momento en que el sistema institucional “otorga certeza jurídica al proceso”, confirmando quiénes han sido mandatados por la ciudadanía para representar al país desde el 11 de marzo. En ese contexto, llamó a los futuros parlamentarios a “transformar las diferencias en acuerdos” e invitó a “escuchar con respeto” en un Congreso que describió como el espacio donde la deliberación se convierte en la acción para el servicio de la ciudadanía.

Entrega de actas y “aplausómetro”

Luego comenzó uno de los momentos más esperados de la jornada: la entrega de las actas de proclamación. En total, el Tricel formalizó el triunfo de 155 diputados y diputadas y 23 senadores electos en siete regiones, quienes integrarán el nuevo Parlamento.

Siguiendo un orden que tomó por sorpresa a los futuros legisladores, la primera en levantarse de su asiento fue la senadora Yasna Provoste, quien recibió su acta entre aplausos. Tras la ceremonia comentó a DF: “Que me hayan nombrado en primer lugar me pilló así como medio fría, dirían los deportistas. Esta es una ceremonia bien inédita. Es primera vez que el Tribunal Calificador de Elecciones realiza la entrega de estas actas de reconocimiento de los candidatos electos y nos parece que fue un mensaje muy importante del propio Tribunal Electoral, señalando desde el hito histórico, la necesidad de poder avanzar en más diálogo”.

El desfile de parlamentarios continuó con figuras de distintos sectores políticos. Arturo Squella fue el tercero en recibir su documento, seguido por Paulina Vodanovic, Beatriz Sánchez, Andrea Balladares y Rodolfo Carter.

Durante la ceremonia también se produjeron algunos saludos entre autoridades que marcaron la solemnidad del acto. Jaime Bassa, quien se desempeñó como vicepresidente de la Convención Constitucional en 2021, se acercó a saludar al Presidente electo y sostuvo con él una breve conversación.

Además, hubo espacio para un “aplausómetro”. Cada vez que un parlamentario subía a recibir su distintivo, las distintas bancadas respondían con aplausos de distinta intensidad. En ese ambiente, varios asistentes destacaron el entusiasmo del Partido de la Gente, cuyos integrantes se hicieron notar con ovaciones particularmente efusivas.

Uno de los momentos más comentados fue el recibimiento de Gustavo Gatica, sentado justo a la izquierda de Rodolfo Carter, quien fue saludado por Kast y recibió una de las ovaciones más largas del salón.

“Él es una persona que ha perdido la visión en hechos muy traumáticos para la historia de Chile. Ha sido electo diputado con una gran votación. Es un hombre de izquierda y ha sido proclamado hoy y su primer acto fue darle la mano al presidente electo, José Antonio Kast. Eso nos da esperanza”, dijo el senador electo por La Araucanía.

Otra escena que llamó la atención fue la de Sandra Parisi -hermana del ex candidato presidencial, Franco Parisi- quien tras recibir su acta por el distrito N°2 regresó a su asiento exhibiendo el documento con evidente orgullo ante su bancada.

El cierre de Ossandón

Tras la proclamación de los diputados, el Tricel dio lectura a la sentencia de calificación de los senadores electos, dando paso a la etapa final de la ceremonia.

El encargado de cerrar el acto fue el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien agradeció la presencia del Presidente electo y de su esposa, así como el trabajo del Tribunal Calificador de Elecciones.

Un discurso que contó con momentos de humor, recordó sus inicios en la política local y destacó la diversidad del nuevo Parlamento.

Incluso bromeó señalando que cuando él partió “yo conocí a un señor que partió como concejal en Paine y terminó como Presidente de la República” para remarcar que en política “se puede” avanzar cuando existe trabajo y vocación pública.

También valoró la renovación del Congreso, afirmando que este tipo de cambios “le da riqueza a la democracia” y permitía fortalecer el debate político.

A las 13:15 horas concluyó la ceremonia en el ex Congreso, donde los asistentes compartieron un breve cóctel a la salida por calle Catedral.

El Presidente electo, en tanto, se retiró del lugar sin entregar declaraciones a la prensa y se trasladó a continuar con su agenda de reuniones fuera de sus oficinas ubicadas en Las Condes, en la denominada "Moneda Chica".

Reacciones

Consultado por la tensión que ha marcado el proceso de traspaso, el senador electo Rodolfo Carter también aprovechó de señalar que "lo que ha ocurrido en los últimos días es la guinda de la torta de traspaso de mando. Muy tormentoso, muy opaco, lleno de datos poco transparentes(...) Y si ustedes no creen nada de lo que yo les digo, les pido que escuchen al Consejo Fiscal Autónomo, que ayer le levantó la tarjeta roja al Gobierno diciendo que el desastre de los últimos cuatro años implicaban un grave riesgo para la estabilidad económica”.

Por su parte, la excandidata presidencial Beatriz Sánchez y senadora electa por la Región del Maule, también abordó el clima político en torno al cambio de mando.

“Yo creo que de repente se habla de crisis en todas las cuestiones que pasan. Y yo le bajaría dos cambios a la palabra crisis. Creo que aquí de repente hay para mí manifestaciones más comunicacionales de ciertas cosas. Yo creo que el traspaso es algo que no es ni para un presidente ni para otro presidente. No es para el que se va o el que viene, es para los chilenos, es de Estado”, cerró.