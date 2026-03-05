Grau tras duro informe del CFA sobre déficit estructural: "Una cosa positiva de nuestra institucionalidad es que tenga estos contrapesos"

El titular de Hacienda también señaló en entrevista con Tele13 Radio que para él no es problema las auditorías anunciadas por el mandatario electo: "si hay algo que todos debemos cuidar es no desconocer la transparencia y la calidad de los datos en Chile".

A "errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos fiscales", entre otros aspectos, atribuyó el miércoles el duro análisis del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al cierre presupuestario del año 2025, en que por tercer año seguido el Fisco chileno incumplió su meta.

El día después del Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025 del CFA, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó en Tele13 Radio que el saldo negativo del año pasado - de 3,6% del PIB-, "está dado no porque gastamos más, de hecho gastamos menos que lo que estaba en la ley de presupuestos".

En la entrevista, Grau fue enfático en que cuando hay situaciones como las que enfrenta la autoridad saliente, es normal que el CFA emita informes en los que "pareciera que tienen una cierta tensión con el Gobierno", aunque por otro lado valoró que la "institucionalidad tenga estos contrapesos" y admitió que"hubo ingresos muy por debajo de lo que se estimó".

Sin embargo, a pesar de la situación fiscal, Grau hizo un llamado a valorar los avances, tales como la creación, según su última cifra, de "705.000 empleos, de los cuales el 80% son formales", junto con un déficit efectivo del 2,8%. Incluso, Grau mencionó el incremento de la inversión, el cual, según dijo, superó el 7%.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El titular de Hacienda -por una semana más- recalcó que "si uno quiere hacer una contención mayor de la que existe, eso probablemente requiere proyectos de ley", dejando de lado el tocar beneficios sociales, para "ir acomodando los compromisos sociales del estado a una estrategia que nos permita tener convergencia fiscal".

Grau, también afirmó que "nosotros sí mandamos proyectos de ley que no necesariamente abordaban beneficios pero permitían un ahorro", haciendo alusión a proyectos como el Financiamiento de Educación Superior (FES), el que finalmente no fue aprobado. Al respecto, Grau se defendió diciendo "bueno, pero nosotros hicimos todo nuestro esfuerzo", aludiendo a que proyectos como este no vieron la luz "más bien por un tema ideológico", lo que calificó como un "gran error fiscal".

El ministro, cerró haciendo referencia a los dichos del Presidente electo José Antonio Kast, quien confirmó que se harían auditorías a la administración saliente, por las sospecha que le despertaba la transparencia de la información entregada.

Al respecto, Grau señaló que para él no eran un problema las auditorías anunciadas, aunque subrayó que "si hay algo que todos debemos cuidar es no desconocer la transparencia y la calidad de los datos en Chile", donde agregó además que él no ha tenido "ningún reclamo de nadie, de ninguna reunión respecto a un dato que hemos entregado".