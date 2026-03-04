Click acá para ir directamente al contenido
CFA: resultados del último IFP plantean “desafíos relevantes para la convergencia fiscal en el mediano plazo y para mantener la credibilidad de la regla fiscal”

El Consejo Fiscal Autónomo publicó este miércoles el “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025”, con un duro diagnóstico sobre la situación de las arcas fiscales.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 09:56 hrs.

Foto: CFA.

Foto: CFA.

