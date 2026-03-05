Ningún ministro de Trump vendrá al cambio de mando en Chile: asistirá el segundo de Marco Rubio
Dicho grupo será liderado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr.
Noticias destacadas
Si bien existía expectativa de que el próximo 11 de marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizara en Chile como invitado para el cambio de mando presidencial en que asumirá el mandatario electo, José Antonio Kast, finalmente no estará presente.
Este jueves se dio a conocer la lista de la delegación estadounidense enviada por el Presidente Donald Trump a Santiago para inaugurar el mandato de José Antonio Kast, según informó DW.
Dicho grupo será liderado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien será acompañado por el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd; y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr.
También arribará al país el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, uno de quienes habrían comunicado con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, acerca de las preocupaciones por el cable submarino chino el pasado 8 de febrero.
Como parte de la delegación, también estarán el subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas, Joseph Humire; la asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo; y el jefe de gabinete de la Oficina del Consejero y Planificación de Políticas, Matthew Rhodes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete