Ningún ministro de Trump vendrá al cambio de mando en Chile: asistirá el segundo de Marco Rubio

Si bien existía expectativa de que el próximo 11 de marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizara en Chile como invitado para el cambio de mando presidencial en que asumirá el mandatario electo, José Antonio Kast, finalmente no estará presente.

Este jueves se dio a conocer la lista de la delegación estadounidense enviada por el Presidente Donald Trump a Santiago para inaugurar el mandato de José Antonio Kast, según informó DW.

Dicho grupo será liderado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien será acompañado por el embajador de EEUU en Chile, Brandon Judd; y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr.

También arribará al país el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, uno de quienes habrían comunicado con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, acerca de las preocupaciones por el cable submarino chino el pasado 8 de febrero.

Como parte de la delegación, también estarán el subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas, Joseph Humire; la asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo; y el jefe de gabinete de la Oficina del Consejero y Planificación de Políticas, Matthew Rhodes.