Kast destaca cooperación en seguridad e inversiones tras reunión con Presidente peruano José Jerí

El mandatario electo está de visita en la capital peruana, donde también se reunió con empresarios durante la mañana.

En su segunda actividad del día en Lima, el Presidente electo, José Antonio Kast, realizó una visita oficial al mandatario peruano, José Jerí, instancia en la que destacó el ánimo colaborativo que debe existir entre ambos países.

"Nada mejor que ser buenos vecinos. Nuestro afán es tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Hemos podido estar en Argentina con el Presidente Milei y esperamos profundizar las relaciones con Argentina, porque nos necesitamos mutuamente en temas de inversión y seguridad. Le agradecemos mucho a usted también que nos haya recibido y veamos los temas que nos afectan a todos. En el tema del crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y para eso necesitamos afrontarlo en conjunto", sostuvo Kast.

El futuro mandatario añadió que es tan importante el tema legislativo, porque "nosotros tenemos que dar certeza física, de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado, y la migración irregular, que en algunos casos ha sido migración forzosa por el no respeto a las normas democráticas en algunos países".

Un punto especial el tema de las inversiones le dio el electo mandatario chileno, al indicar que hay áreas en que ambos países son complementarios.

"Ustedes han logrado algo muy importante que es generar el riego en zonas importantes de Perú. Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú y nosotros como ya teníamos avances tecnológicos, encantados de compartir todo eso y que haya inversión chilena en Perú", agregó.