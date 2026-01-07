Kast destaca cooperación en seguridad e inversiones tras reunión con Presidente peruano José Jerí
El mandatario electo está de visita en la capital peruana, donde también se reunió con empresarios durante la mañana.
Noticias destacadas
En su segunda actividad del día en Lima, el Presidente electo, José Antonio Kast, realizó una visita oficial al mandatario peruano, José Jerí, instancia en la que destacó el ánimo colaborativo que debe existir entre ambos países.
"Nada mejor que ser buenos vecinos. Nuestro afán es tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Hemos podido estar en Argentina con el Presidente Milei y esperamos profundizar las relaciones con Argentina, porque nos necesitamos mutuamente en temas de inversión y seguridad. Le agradecemos mucho a usted también que nos haya recibido y veamos los temas que nos afectan a todos. En el tema del crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas y para eso necesitamos afrontarlo en conjunto", sostuvo Kast.
El futuro mandatario añadió que es tan importante el tema legislativo, porque "nosotros tenemos que dar certeza física, de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado, y la migración irregular, que en algunos casos ha sido migración forzosa por el no respeto a las normas democráticas en algunos países".
Un punto especial el tema de las inversiones le dio el electo mandatario chileno, al indicar que hay áreas en que ambos países son complementarios.
"Ustedes han logrado algo muy importante que es generar el riego en zonas importantes de Perú. Eso hizo que mucha inversión chilena llegara a Perú y nosotros como ya teníamos avances tecnológicos, encantados de compartir todo eso y que haya inversión chilena en Perú", agregó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
LyD trae de vuelta al debate propuesta tributaria para sacar a un millón de personas de la pobreza
Estudio de la entidad plantea los beneficios de avanzar en la aplicación de lo que se denomina como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT), una especie de subsidio que apuntala la situación de la población más vulnerable.
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete