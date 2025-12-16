Kast se reúne con Milei en la Casa Rosada y activan agenda económica y política bilateral

La visita se da en medio de las versiones de que Kast intentará sumar al actual viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, a su gabinete. Kast llegó acompañado de su jefe económico, Jorge Quiroz, y una delegación de empresarios encabezada por la timonel de la CPC, Susana Jiménez y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

A las 14:00 de este martes y después de dos horas de reunión, el Presidente electo, José Antonio Kast, finalizó su cita en la Casa Rosada en Buenos Aires con el mandatario argentino, Javier Milei.

"Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca se ha visto", dijo Kast al retirarse del palacio de gobierno trasandino, donde saludó a algunas personas que se congregaron afuera de la sede del Ejecutivo.

Durante la cita, Milei reiteró al republicano sus felicitaciones por el contundente triunfo en la segunda vuelta electoral y deseó el mayor de los éxitos en su gestión.

"La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales", dijeron posteriormente desde la Oficina de la Presidencia trasandina.

En esta primera reunión, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo, cuando Kast llegue a La Moneda y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía.

Con este objetivo, los jefes de Estado instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera.

Buscando a Daza

“Yo tengo una relación de amistad con José Luis Daza desde hace mucho tiempo”, afirmó Kast al arribar a Buenos Aires la mañana de este martes, donde se reunió con el actual viceministro de Economía, José Luis Daza, para convencerlo de sumarse a su futuro gabinete, que espera dar a conocer a mitad de enero de 2026.

Según medios argentinos, Daza está evaluando una propuesta para sumarse al futuro gabinete de Kast, según se desprende de declaraciones del ministro argentino de Economía, Luis Caputo. "Iniciamos nuestra carrera juntos, le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo", comentó Caputo en una entrevista en un streaming, citado por Ámbito Económico. "No lo sé, no me corresponde decirlo", respondió al ser consultado si el funcionario del Gobierno de Milei y de nacionalidad chilena aceptará esa propuesta, agregó el medio.

"La posibilidad existe y él lo estará evaluando. Lo voy a apoyar en cualquier cosa que haga. Ojalá se quede con nosotros porque el aporte que hace es invalorable”, añadió Caputo en el medio argentino.

De visita a Argentina por el día, Kast llegó acompañado de su jefe económico, Jorge Quiroz, y una delegación de empresarios encabezada por la timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro.

El mandatario electo también sostiene un encuentro con almuerzo con empresarios argentinos y luego se verá con el embajador de Chile en ese país, José Antonio Viera Gallo.

Al llegar a Ezeiza, el mandatario electo señaló que tiene una relación muy cercana con el economista chileno-argentino: “Él nos ayudó en la segunda vuelta presidencial, nos presentó todoslo que fueron los recortes que tenía Estados Unidos, es una figura muy valorada a nivel mundial”.

Respecto al viaje a Argentina indicó que “tenemos la frontera más grande con Argentina y queremos mejorar nuestra relación, se han dado situaciones en que ellos han descubierto grandes yacimientos de gas y eso tiene que tener salida por el Pacífico. Por eso podemos formar unidos un gran polo de desarrollo para el sur”.

Kast también señaló que con “el Presidente Milei nos conocemos por distintas actividades en que hemos participado, eso fue forjando una relación y hoy queremos tener contacto en la condición de Presidente electo para ir avanzando, porque tenemos claro que desde el 11 de marzo tenemos que partir con toda la fuerza teniendo la mayor cantidad de vínculos. Hay mucho que aprender de cómo ellos han manejado y bajado la inflación, y cómo han ido enfrentando al crimen organizado” entre otros temas.