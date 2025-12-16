Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Kast se reúne con Milei en la Casa Rosada y activan agenda económica y política bilateral

La visita se da en medio de las versiones de que Kast intentará sumar al actual viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, a su gabinete. Kast llegó acompañado de su jefe económico, Jorge Quiroz, y una delegación de empresarios encabezada por la timonel de la CPC, Susana Jiménez y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

Por: R. Carrasco y J. Gatica

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 14:30 hrs.

José Antonio Kast Argentina Javier Milei
<p>Imagen Tele 13</p>

Imagen Tele 13

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Tras el triunfo de Kast, JPMorgan apunta a una moderación del recorte del gasto por US$ 6.000 millones para evitar impactos sobre la economía
2
Empresas

CMF multa a Gonzalo Bofill con $ 8 millones por comprar acciones de hipódromo en Valparaíso en periodo de bloqueo
3
Economía y Política

Hacienda sube la presión sobre los ministerios y les pide devolver los saldos sin usar en cuentas corrientes
4
Empresas

Felipe Briones cierra la venta de su salmonera Yadrán a gigante japonesa Nissui
5
Empresas

McKinsey planea recortar miles de empleos para bajar sus costos, en el mismo tipo de ajuste que la consultora suele recomendar a sus propios clientes
6
Empresas

Hallazgos arqueológicos desatan millonaria controversia entre MOP y concesión hospitalaria del sur
7
Economía y Política

Los asesores estratégicos y equipos tras las propuestas sectoriales más importantes del Presidente electo
8
Economía y Política

Kast activa agenda en La Moneda “chica” y viaja a Argentina: se reunirá con Milei y Daza
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete