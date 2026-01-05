Kast señala que la transición en Venezuela debe considerar tanto a María Corina Machado como a Edmundo González

En medio de un clima regional marcado por los hechos ocurridos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro, este mediodía el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como Presidente electo, paso institucional que formaliza el resultado del balotaje del 14 de diciembre y deja al republicano a las puertas de asumir el 11 de marzo.

Kast llegó a la ceremonia acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y por su hijo -diputado electo- José Antonio Kast Adriasola. Afuera, en el ingreso, simpatizantes corearon en reiteradas ocasiones “tenemos primera dama”, mientras la seguridad y el tránsito de autoridades marcaban el pulso del acto.

La actividad, encabezada por la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, incluyó la entrega del documento oficial con el veredicto del tribunal. “Entré como ciudadano y salgo como Presidente electo”, comentó el exdiputado al término.

Algo que caracterizó a la ceremonia es que se invitó a los representantes de los distintos partidos políticos, incluido el actual oficialismo. Así, asistieron diversos dirigentes políticos y presidentes de partido, entre ellos: Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), el excandidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y del oficialismo asistió la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic (PS) y el excandidato presidencial del partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet. En contraste, optaron por no asistir Lautaro Carmona (PC) y Constanza Martínez (Frente Amplio).

“Mi agradecimiento a todas las autoridades que concurrieron, y también al gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron”, comenzó diciendo Kast, quien luego dio un mensaje al actual oficialismo: “Podemos tener miradas distintas de cómo queremos enfrentar distintos temas, que son las urgencias sociales, pero el hecho que ellos hayan concurrido a este acto se valora, se agradece, y esperamos que teniendo diferencias podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”, planteó.

Situación de Venezuela

Consultado por la ausencia del Partido Comunista -que declinó participar debido al respaldo de Kast a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos-, el Presidente electo dijo que “es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no puede estar en esta ceremonia, porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre. Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y, eventualmente, se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado”, planteó.

Con relación al futuro de la situación en Venezuela, Kast planteó que espera “que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela. Y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto”.

"La salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore todos los actores de la nación venezolana. ¿Eso incluye a María Corina Machado y a Edmundo González? Yo creo que sí, pero claramente cuando se detiene a un líder negativo como era el señor Maduro, eso genera una tensión dentro de un país, y usted tiene que buscar cómo las distintas miradas o las distintas alternativas que hay pueden conducirse razonablemente para una salida democrática y hacer una transición democrática", agregó.

Kast también fue consultado respecto a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien criticó el actuar de EE.UU. Sobre esto, dijo que “no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en Chile”.

Pese a eso, planteó que le pidió al Presidente Boric resguardar las fronteras.

“Le solicitamos al Presidente de la República que tome todas las medidas necesarias para resguardar nuestras fronteras. Aquí quedan todavía muchos días de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Él es el que tiene que asumir la responsabilidad de resguardar nuestras fronteras. Nosotros lo hemos señalado en semanas anteriores que nos habría gustado una presencia clara del Estado en nuestras fronteras”, dijo.

Tras la cita, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue consultado respecto a si la situación en Venezuela acelera el futuro nombramiento del canciller. Sobre esto, dijo que “son temas que el Presidente tiene que definir en lo inmediato. Asumo que la tarea más importante es contar con los ministros de Estado, que lo van a acompañar durante los próximos cuatro años en las tareas más sensibles que les van a tocar enfrentar. Se va a dar a conocer relativamente luego”.

Con la proclamación ya en mano, Kast cerró el acto con la vista puesta en la agenda inmediata: este jueves se reunirá con la cúpula de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a las 09:00 horas y luego viajará a Perú, en un periplo regional centrado -según ha planteado- en crimen organizado y migración irregular, en un contexto internacional que sigue tensionado por el escenario venezolano.