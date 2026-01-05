Kast señala que la transición en Venezuela debe considerar tanto a María Corina Machado como a Edmundo González
Este mediodía el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como Presidente electo.
Noticias destacadas
En medio de un clima regional marcado por los hechos ocurridos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro, este mediodía el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como Presidente electo, paso institucional que formaliza el resultado del balotaje del 14 de diciembre y deja al republicano a las puertas de asumir el 11 de marzo.
Kast llegó a la ceremonia acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y por su hijo -diputado electo- José Antonio Kast Adriasola. Afuera, en el ingreso, simpatizantes corearon en reiteradas ocasiones “tenemos primera dama”, mientras la seguridad y el tránsito de autoridades marcaban el pulso del acto.
La actividad, encabezada por la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, incluyó la entrega del documento oficial con el veredicto del tribunal. “Entré como ciudadano y salgo como Presidente electo”, comentó el exdiputado al término.
Algo que caracterizó a la ceremonia es que se invitó a los representantes de los distintos partidos políticos, incluido el actual oficialismo. Así, asistieron diversos dirigentes políticos y presidentes de partido, entre ellos: Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), el excandidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y del oficialismo asistió la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic (PS) y el excandidato presidencial del partido Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet. En contraste, optaron por no asistir Lautaro Carmona (PC) y Constanza Martínez (Frente Amplio).
“Mi agradecimiento a todas las autoridades que concurrieron, y también al gesto que tuvieron los presidentes de los distintos partidos políticos que hoy día nos acompañaron”, comenzó diciendo Kast, quien luego dio un mensaje al actual oficialismo: “Podemos tener miradas distintas de cómo queremos enfrentar distintos temas, que son las urgencias sociales, pero el hecho que ellos hayan concurrido a este acto se valora, se agradece, y esperamos que teniendo diferencias podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”, planteó.
Situación de Venezuela
Consultado por la ausencia del Partido Comunista -que declinó participar debido al respaldo de Kast a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos-, el Presidente electo dijo que “es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no puede estar en esta ceremonia, porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre. Pero hay otras materias donde tendremos que conversar y, eventualmente, se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado”, planteó.
Con relación al futuro de la situación en Venezuela, Kast planteó que espera “que se respete la dignidad de las personas, de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela. Y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto”.
"La salida más rápida, eficiente y digna para que esta transición incorpore todos los actores de la nación venezolana. ¿Eso incluye a María Corina Machado y a Edmundo González? Yo creo que sí, pero claramente cuando se detiene a un líder negativo como era el señor Maduro, eso genera una tensión dentro de un país, y usted tiene que buscar cómo las distintas miradas o las distintas alternativas que hay pueden conducirse razonablemente para una salida democrática y hacer una transición democrática", agregó.
Kast también fue consultado respecto a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien criticó el actuar de EE.UU. Sobre esto, dijo que “no voy a profundizar en un debate que a nosotros no nos soluciona los problemas en Chile”.
Pese a eso, planteó que le pidió al Presidente Boric resguardar las fronteras.
“Le solicitamos al Presidente de la República que tome todas las medidas necesarias para resguardar nuestras fronteras. Aquí quedan todavía muchos días de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Él es el que tiene que asumir la responsabilidad de resguardar nuestras fronteras. Nosotros lo hemos señalado en semanas anteriores que nos habría gustado una presencia clara del Estado en nuestras fronteras”, dijo.
Tras la cita, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue consultado respecto a si la situación en Venezuela acelera el futuro nombramiento del canciller. Sobre esto, dijo que “son temas que el Presidente tiene que definir en lo inmediato. Asumo que la tarea más importante es contar con los ministros de Estado, que lo van a acompañar durante los próximos cuatro años en las tareas más sensibles que les van a tocar enfrentar. Se va a dar a conocer relativamente luego”.
Con la proclamación ya en mano, Kast cerró el acto con la vista puesta en la agenda inmediata: este jueves se reunirá con la cúpula de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a las 09:00 horas y luego viajará a Perú, en un periplo regional centrado -según ha planteado- en crimen organizado y migración irregular, en un contexto internacional que sigue tensionado por el escenario venezolano.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete