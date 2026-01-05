Gerente general de Mallplaza vende acciones para financiar compra ligada a plan de incentivos

Nuevos movimientos se reportaron en Mallplaza en el primer lunes del año. El recién asumido gerente general de Mallplaza, Pablo Pulido, vendió su primer paquete accionario desde que asumió la dirección de la compañía, según informó en un comunicado la Bolsa de Santiago.

La transacción, realizada el 2 de enero, recaudó $ 12.645.480, equivalentes a la venta de 4.011 papeles con un precio ponderado de $ 3.152.

Fuentes cercanas a la operación señalaron que este movimiento se enmarca en un plan de incentivos de Mallplaza para sus principales ejecutivos, lo que contempla la compra de sus acciones mediante un préstamo y su liberación después de tres años de permanencia en la empresa.

En ese contexto, el actual gerente general enajenó parte de sus acciones para financiar la compra de este paquete.