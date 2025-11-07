La antesala del ascenso de Pablo Pulido a Mallplaza

Ya comenzó la cuenta regresiva para que asuma el sucesor de Fernando de Peña. Y, pese a que faltan menos de dos meses, su estilo de liderazgo y su hoja de ruta es clara puertas adentro.

A dos meses de la transición formal en la gerencia general de Mallplaza, la figura de Pablo Pulido comenzó a tomar cada vez más visibilidad puertas adentro. Tras casi una década en la compañía, su nombramiento no fue sorpresivo, pero sí cuidadosamente preparado. El proceso fue madurando mientras se rediseñaban áreas clave, se ajustaban modelos de gestión y se definía una hoja de ruta centrada en transformación, experiencia e innovación.

Cuando el histórico líder de Mallplaza, Fernando de Peña manifestó su intención de dar un paso al costado, Pulido surgió como una continuación natural. ¿La razón? Un estilo de liderazgo similar, con ambición para tomar nuevos desafíos y un gran apetito por seguir expandiéndose.

En su última carta como máximo ejecutivo de la firma, De Peña dice: “Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de nuestro nuevo gerente general, Pablo Pulido y con el apoyo del excelente equipo que tenemos, Mallplaza seguirá ejecutando la estrategia con la misma visión y pasión que nos ha guiado desde el inicio”.

La ruta al mando

Administrador de Empresas y especialista en finanzas con estudios en la Universidad de EAFIT de Colombia, Pulido llegó a Mallplaza en 2015 desde Almacenes Éxito, donde tuvo roles estratégicos que lo posicionaron como uno de los ejecutivos más influyentes del retail colombiano. Su paso por el Grupo Casino en Francia —aprendiendo de primera mano el negocio inmobiliario, inteligencia de datos y control financiero— le otorgó una mirada internacional que se volvió valiosa para el retailer chileno.

Dentro de Mallplaza, su consolidación fue progresiva. Partió como country manager en Colombia, liderando la expansión hacia mercados complejos como Bogotá, Cali y Barranquilla. La transformación del hoy Mallplaza NQS fue un caso emblemático en la industria del país cafetero: pasar de 40 mil m² a casi 110 mil m², incorporando nuevas capas de experiencia como gastronomía, entretención y el primer Ikea del país.

Ese expediente lo posicionó naturalmente para desafíos mayores. En 2021 tomó el mando de la división Chile, a cargo de 17 centros urbanos y 1,4 millones de m² de área arrendable. Allí impulsó un giro comercial hacia tiendas especializadas, gastronomía y propuestas de entretenimiento, junto con un ritmo de incorporación de más de 400 novedades anuales. Vespucio, Tobalaba, La Serena, Alameda y Los Dominicos fueron algunos de los activos que vieron una transformación silenciosa pero consistente en ventas, flujos y ocupación.

El punto de inflexión vino en 2024, cuando asumió simultáneamente las divisiones de Chile y Colombia, sumando los cargos regionales de operaciones, marketing y proyectos. Desde esa posición gestionó la aprobación de planes de expansión y remodelación que buscan impulsar la superficie arrendable de la compañía en más de 180 mil m² hacia 2028, además de la consolidación de liderazgo en los cinco mercados donde opera en Colombia.

Relación con de Peña

Mientras el liderazgo del joven ejecutivo iba en aumento, en el plano interno, su figura ganaba terreno. Fuentes internas indican que Pulido se caracteriza por ser cercano, exigente y con un discurso orientado a resultados. En ese sentido, el ejecutivo comenzó a transmitir un sello cultural que lo alineaba con la visión de largo plazo del aún gerente general, Fernando de Peña.

La relación entre ambos nació en 2015, en un café que marcaría el destino de la compañía en la Región Andina. Desde entonces, la alianza se fue fortaleciendo con una filosofía compartida: ver oportunidades en momentos complejos. Durante la pandemia —cuando buena parte del retail sufría— Mallplaza adquirió el centro comercial Calima (actual NQS en Colombia), transformándolo luego en uno de los activos más relevantes del grupo.

En paralelo, Pulido desarrolló una narrativa alrededor de la “incomodidad productiva”: la idea de que el crecimiento profesional ocurre fuera de la zona segura, una convicción inspirada por el libro Hidden Potential, de Adam Grant. Internamente, ese concepto comenzó a permear equipos y líderes.

Para Mallplaza, su ascenso llega en un momento clave. La industria de centros urbanos —que ya no se define solo por tiendas departamentales— transita hacia ecosistemas que combinan comercio, servicios, cultura, gastronomía y espacios de socialización.

Los viajes

Desde 2024 que la dupla de Peña y Pulido está impulsando a la plana ejecutiva a mirar otros mercados con viajes a Asia, Oceanía, Europa y Norteamérica.

En esa búsqueda, la misión ha recaído en manos de Derek Schwietzer Tang, gerente corporativo de administración y finanzas; y Alfredo Camponovo, gerente comercial, quienes han realizado giras a China, Australia, España y Estados Unidos para analizar el comportamiento del mercado internacional y mirar qué se puede replicar en Latinoamérica.

Una iniciativa que está lejos de acabarse con la llegada de Pablo Pulido al mando de Mallplaza. De hecho, cercanos al joven gerente explican que la elección de un ejecutivo “desde dentro” para tomar el control de Mallplaza tiene un valor simbólico: garantiza continuidad estratégica sobre un ADN construido durante tres décadas por De Peña, pero con un enfoque más ágil, más urbano y más experiencial.

El timón cambia de manos el 1 de enero de 2026, pero la ruta —y los preparativos que la sostienen— se vienen trazando hace tiempo.

El buen momento de la compañía

El ascenso de Pablo Pulido para tomar las riendas de Mallplaza justo está impulsado por los prósperos aires que envuelven a la empresa y que la tienen con cifras históricas.

Antes del término de la era de Peña, el gerente general alcanzó dos importantes hitos financieros relevantes para Mall Plaza durante esta semana: fue incorporada al índice MSCI Emerging Markets Mid Cap —que forma parte del MSCI Global Standard Indexes—, y con su ingreso se convirtió en la única compañía del sector inmobiliario en Sudamérica en integrar este ránking.

Asimismo, Mallplaza se unió al grupo de las 12 empresas chilenas más grandes que forman parte del MSCI Global Standard Indexes, junto a las 18 emisoras que representan a la Región Andina.

En paralelo, Fitch Ratings le asignó una calificación de riesgo de largo plazo “BBB” en moneda extranjera y local, con perspectiva estable.

La incorporación de Mallplaza al índice MSCI amplía su visibilidad ante inversionistas globales y refleja la confianza del mercado en su desempeño financiero, al tiempo que refuerza su posicionamiento dentro del universo de compañías latinoamericanas.

Cabe destacar, que desde el aumento de capital que Mallplaza realizó en 2024, ingresaron a la propiedad fondos extranjeros. En línea con ello, en los últimos 12 meses el volumen promedio diario transado (ADTV) de la acción aumentó más de cinco veces, alcanzando US$ 7 millones al cierre de septiembre.

Según estimaciones de Morgan Stanley, la incorporación de Mallplaza al índice podría generar flujos pasivos en torno a US$ 110 millones, equivalentes a cerca de 15 veces su volumen promedio diario transado. Este mayor dinamismo fortalecería la liquidez del papel y respaldaría su valorización bursátil. Impulso que debiera fortalecer la liquidez del papel.

Por su parte, Fitch Ratings destacó en su informe la "sólida posición" competitiva de Mallplaza como uno de los principales y más diversificados operadores de centros comerciales en Chile, con presencia relevante en Perú y Colombia, altas tasas de ocupación, una base de socios comerciales amplia y diversificada, un alto porcentaje de activos libres de gravámenes y niveles favorables de flexibilidad financiera.

"La duración media de los contratos de arrendamiento de la empresa, de siete años, proporciona estabilidad a la generación de flujo de caja, mientras que la rentabilidad (margen Ebitda proyectado del 80% durante el período 2025-2027) genera un amplio margen operativo en épocas de recesión del mercado, lo que garantiza la competitividad a largo plazo", se desprende del informe.

En ese sentido, la agencia también señaló que el perfil crediticio independiente (PCI) de la compañía corresponde a una calificación de “BBB+”, sustentado en su escala, diversificación y robustos indicadores financieros.

“La incorporación de Mallplaza al índice MSCI EM Mid Cap y la calificación ‘BBB’ de Fitch Ratings reconocen una trayectoria de crecimiento sostenido, basada en resultados consistentes, disciplina financiera y una visión regional de largo plazo. Estos hitos refuerzan nuestra visibilidad frente a inversionistas globales y ratifican el posicionamiento de Mallplaza como la principal plataforma de centros urbanos de la Región Andina y un referente en América Latina”, destacó Derek Schwietzer Tang, gerente corporativo de administración y finanzas de Mallplaza.

Ambos reconocimientos se suman a un trimestre histórico para la compañía, correspondiente al tercer trimestre de 2025, cuyos resultados fueron reportados el martes 4 de noviembre, dos días antes de alcanzar el doble logro. Entre julio y septiembre, Mallplaza alcanzó ingresos por US$ 170,7 millones, un 37,3% superior al mismo ejercicio el año anterior. Además, el EbitdaA reportado fue de US$ 138,7 millones.

Adicionalmente, la firma presentó oficialmente la marca Mallplaza Premium Outlets, un nuevo hito en la estructura de su modelo de negocio. Este formato debuta con los proyectos Atocongo en Perú, y Biobío en Chile, integrando nuevas marcas y una propuesta comercial orientada a la experiencia. Esta nueva línea busca aprovechar de mejor forma las eficiencias de los activos y responder a nuevas dinámicas de consumo, ampliando las oportunidades de crecimiento del portafolio.

De acuerdo con datos entregados por Fitch Ratings, Mall Plaza cuenta con una cartera de propiedades de inversión valorada en casi US$ 6 mil millones y una superficie bruta arrendable superior a 2,3 millones de m².

En su última misiva, de Peña cuenta que son tan altas las expectativas de cara al futuro que la compañía ajustó al alza su plan de inversión a 2028, pasando de US$ 314,6 millones a US$ 570 millones.

"Quiero agradecer profundamente a todos quienes han sido parte de esta historia. Han sido 35 años construyendo juntos una compañía única, que hoy se proyecta con más fuerza que nunca como la principal plataforma de centros urbanos de la región andina y un referente latinoamericano en crecimiento, enfocado en crear valor y mejorar la vida de millones de personas", dice la carta. Y agrega: "Por ello, lo reafirmamos con un plan de inversión de US$ 570 millones orientado a expandir y transformar nuestros activos, fortaleciendo un portafolio de primer nivel centrado en activos Tier A y en la creación disciplinada de valor".

En toda su historia, Mallplaza nunca había atravesado un momento tan favorable. Pablo Pulido asumirá el control de un operador que funciona a toda máquina, con indicadores financieros, comerciales y de expansión alineados. Solo el tiempo dirá si logrará mantener el mismo ritmo de crecimiento y gestión. Por ahora, al interior de la compañía, todas las señales apuntan a que sí.