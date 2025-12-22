Kast y Quiroz se reúnen con Banco Central: hubo coincidencia en valorar la autonomía y el control de inflación

El Presidente electo también recibió la visita protocolar de la contralora general de la República, Dorothy Pérez.

Un lunes cargado de reuniones sostendrá el Presidente electo, José Antonio Kast, con distintas autoridades en la denominada "Moneda chica" en calle La Gloria.

Una de las principales se desarrolló a las 11 de la mañana, cuando el Consejo del Banco Central, encabezado por su presidenta Rosanna Costa, se reunió con el mandatario electo y su jefe económico y principal candidato a futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, oportunidad en que analizaron la coyuntura económica y hubo coincidencia en la Importancia de la autonomía del instituto emisor.

Costa llegó al centro de operaciones del futuro Gobierno en un encuentro que se prolongó por unos 30 minutos. Fue acompañado por la vicepresidenta del instituto emisor, Stephany Griffith-Jones, y los consejeros Alberto Naudon, Luis Felipe Céspedes y Claudio Soto.

El primero en tomar la palabra fue Kast, quien destacó el rol del banco en controlar la inflación. Luego se abrió la conversación con intervenciones de Costa y los consejeros.

En todo momento Quiroz tomó nota y también planteó la necesaria coordinación entre el futuro Gobierno y el Banco Central.

Al término del encuentro, Costa señaló que “el Presidente electo manifestó su valoración de la institucionalidad del Banco Central. Tocamos diversos temas de la situación macroeconómica y le dejamos una carpeta con antecedentes del IPoM”.

Agregó que también “hablamos de instancias de coordinación con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda”.

Costa indicó que “se tocaron temas generales” y precisó que no analizaron normas específicas o políticas públicas, como los efectos de 40 horas en el empleo.

Respecto a si tiene interés en participar del futuro Gobierno, la economista indicó que “eso ya lo contesté, esta era una instancia protocolar”, en alusión a sus dichos de que no tiene contemplado sumarse al próximo Ejecutivo como eventual ministra de Hacienda.

La reunión con contralora

Kast inició la jornada de este lunes con una extensa reunión con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, que se prolongó por una hora y 15 minutos.

Trascendió que los temas tratados fueron el buen uso de recursos públicos, los casos de licencias médicas fraudulentas y la polémica por la confianza legítima de funcionarios públicos y trabas para despedir que se consideran en el proyecto de reajuste del sector público.

Pérez le regaló a Kast una versión de bolsillo impresa por la Contraloria de un conjunto de normas y leyes centrales de la Administración del Estado; entre las que se cuentan: la Constitución Política; la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos; y la Ley 18.834, Estatuto Administrativo.

La contralora se retiró del encuentro sin hacer declaraciones.