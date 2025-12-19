Click acá para ir directamente al contenido

Contraloría finaliza último trámite de acuerdo Codelco-SQM pero realiza observaciones y emite instrucciones para el deal
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Catalina Ugarte: quién es la abogada y concejala que asume como jefa de gabinete del Presidente electo

Ugarte, actual concejala por Las Condes y fundadora del Partido Republicano, combina política con una carrera en el sector privado. En su página web se define como “100% de derecha” y asegura que busca representar a quienes aspiran a “vivir en un mundo tranquilo, sin miedos”.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 14:50 hrs.

<p>Catalina Ugarte: quién es la abogada y concejala que asume como jefa de gabinete del Presidente electo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
2
Coffee break

Quiénes son los chilenos que traerán el restaurante brasileño “Fogo de Chao” al país
3
Cómo cuido mis lucas

¿Comprar un departamento de inversión como persona natural o jurídica?
4
Coffee break

Qué pasaría en la gerencia general de Quiñenco si Francisco Pérez Mackenna acepta Cancillería
5
Coffee break

Catalina Ugarte: quién es la abogada y concejala que asume como jefa de gabinete del Presidente electo
6
Coffee break

Carey, Bofill Mir y Morales & Besa levantan las copas en liga de abogados
7
Coffee break

Aerolínea brasileña Azul alista apertura de agencia en Chile y planea hacer vuelos regulares en carga
8
Por dentro

¿Por qué 5 restaurantes de Chile están entre los 50 mejores de América Latina?

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete