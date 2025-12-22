Kast se reúne con Bachelet pero evita pronunciarse sobre si apoyará su postulación a la ONU

"Hoy día hay un presidente en ejercicio que es el Presidente Gabriel Boric, y yo asumo recién el 11 de marzo. Esto no se resuelve hoy día ni mañana”, dijo el republicano.

Tras completar su primera semana como Presidente electo, José Antonio Kast continuó este lunes su ronda de conversaciones enmarcada en los “gestos republicanos”, que ha desplegado tanto con mandatarios de la región como con figuras que anteriormente ocuparon el sillón de O’Higgins.

En un acto similar al que protagonizó con el exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Kast se trasladó este lunes hasta la comuna de Ñuñoa acompañado por su nueva jefa de gabinete, Catalina Ugarte, y por su círculo más cercano -entre ellos Cristián Valenzuela y María Paz Fadel- para reunirse esta vez con la exPresidenta Michelle Bachelet en la sede de su fundación, Horizonte Ciudadano.

Todo esto en un contexto en el cual la exjefa de Estado ha vuelto a instalarse con fuerza en el debate público tras postularse en septiembre de este año a la Secretaría General de la ONU.

Tema que, inclusive, tensionó la campaña de la primera vuelta, luego de que Kast cuestionara al Gobierno por respaldar un nombre respecto de la cual -según sostuvo- las demás candidaturas, en particular la oposición, debieron haber sido previamente consultadas.

La conversación se realizó en privado por casi dos horas y Bachelet no quiso emitir declaraciones sobre el encuentro. A la salida, fue Kast quien tomó la palabra y relevó la trayectoria de la exmandataria: “Ella fue dos veces presidenta de Chile y tiene muchos conocimientos en las distintas áreas y para lo que viene hacia adelante. Nosotros necesitamos toda esa experiencia”.

En esa línea, sostuvo que “queremos seguir teniendo este tipo de encuentros para que todos tengamos claro que tenemos que trabajar unidos para generar la mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas”. Y detalló parte de los contenidos abordados: “Pudimos hablar de la primera infancia, de salud primaria, de temas de seguridad y de temas de defensa".

Kast enfatizó que en todas esas áreas ella tiene un conocimiento importante, agregando que “al haber sido Presidenta en dos ocasiones y haber tenido cargos internacionales, puede tener una mirada que va más allá de la tensión política que hoy día puede haber en nuestra patria”. En ese tono, llamó a bajar el nivel de confrontación e invitó que estas conversaciones sean el "espíritu" con todos aquellos, con los que pudo haber tenido diferencias en el pasado.

"Que hoy día podamos parar el activismo y ver cómo hacia adelante nos dedicamos a solucionar los problemas urgentes de nuestros compatriotas”, dijo el Presidente electo.

Consultado si respaldará la postulación de Bachelet a la ONU, el Presidente entrante respondió que “yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día Presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio de algo que solo me corresponde el día que yo asuma en propiedad el cargo. Uno aborda todos los temas, pero lo que corresponde hoy día es que nosotros respetemos la institucionalidad. Hoy día hay un presidente en ejercicio que es el Presidente Gabriel Boric, y yo asumo recién el 11 de marzo. Esto no se resuelve hoy día ni mañana”.

Con las fiestas de fin de año en el horizonte, Kast mantiene una agenda intensa. En paralelo, su equipo ya alista su segundo viaje internacional como próxímo jefe de Estado. “Hoy día parto a Ecuador, donde también hablaremos de temas de emprendimiento, de reactivación, pero sobre todo de seguridad, que es lo que hoy día más nos afecta como nación. Así como lo pude hacer en Argentina, espero hacerlo ahora en Ecuador y espero próximamente también hacerlo en Perú con el presidente peruano”, concluyó el exdiputado.