Kast agradece el apoyo de Frei: "Si hay alguien que ha hecho mucho por Chile en temas de atraer inversión, es él"

A pesar de las tensiones con la DC, el exmandatario se reunió con el Presidente electo, quien también adelantó que la próxima semana hará lo mismo con Michelle Bachelet.

A casi una semana del balotaje y con la "Moneda Chica" en plena actividad, la agenda del Presidente electo, José Antonio Kast, no ha cesado en sus reuniones.

Después de su encuentro con el Presidente argentino Javier Milei, este viernes fue el turno del exmandatario de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien volvió a ser noticia al recibir al republicano en su hogar en Las Condes.

Kast llegó escoltado, acompañado por María Pía Adriasola, su esposa y futura primera dama, además de Cristián Valenzuela, asesor cercano al republicano. La comitiva salió de Gloria 88, la sede de la Moneda Chica, a las 3:55 PM y arribó a la residencia de Frei cerca de las 4:15 PM.

A su llegada, fue recibido por Magdalena Frei, hija del exmandatario, en medio de la expectación de algunos vecinos que salieron a observar el movimiento, al notar la presencia de Carabineros en el lugar. Una escena que fue vigilada por un muñeco del "Viejo Pascuero" que colgaba de la casa anaranjada del exmandatario.

Tras asistir a una misa en la Catedral Metropolitana para conmemorar el centenario de la Coronación de la Virgen del Carmen, Kast se trasladó a la residencia de Frei, donde se celebró una reunión que -según detalló- tenía como objetivo encontrar "puntos de encuentro con personas que quizás en el pasado podamos haber tenido diferencias”.

Esta cita se produce en el contexto de la denuncia presentada ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC), que acusó a Frei de haber apoyado tácitamente a Kast por sobre la carta oficialista del partido, Jeannette Jara, lo que resultó -hasta la fecha- en la suspensión de su militancia.

Tensiones que persisten, pero a las cuales Kast se refirió señalando que la reunión con Frei tuvo un trasfondo más profundo que la imagen pública: “El trasfondo de esa reunión era mucho más que una sola imagen. Y esto ratifica la línea que estamos siguiendo, que es construir un Chile grande, donde cada uno tenga una oportunidad”.

La cita, que duró alrededor de una hora y 20 minutos, contó también con la presencia de la exprimera dama, Marta Larraechea.

Durante la conversación, el Presidente electo expresó entre risas "aquí solo había un Presidente en este momento, que es el Presidente Frei", agradeciendo el gesto y subrayando su propósito de hacer de Chile un mejor país. “Un país donde todos tengamos un espacio, un país grande, un país que necesita ser reconocido de nuevo en el mundo como un país seguro, tranquilo, donde las inversiones lleguen. Y si hay alguien que ha hecho mucho por Chile en temas de atraer inversión, es el Presidente Frei", destacó el exdiputado.

El exPresidente, por su parte, destacó su compromiso con el país y reafirmó su disposición a seguir trabajando por el bienestar de Chile. “Yo estoy aquí para decir que como exPresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciéndolo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero, en tantas misiones que he cumplido”, afirmó.

Frei también destacó la importancia de los acuerdos para el crecimiento de Chile: “El día que voté, dije que busquemos los grandes acuerdos que van a posibilitar que Chile sea grande. Por eso he recibido al Presidente electo con la misma disposición que siempre he tenido y que voy a mantener toda mi vida. Le deseo el pleno éxito en sus nuevas funciones y que le vaya bien”.

Reunión con Michelle Bachelet

Por su parte, Kast agradeció a Frei por su disposición a colaborar y subrayó la importancia de la unidad nacional. Este espíritu de cooperación se extendió al anunciar que también se reunirá con la exPresidenta Michelle Bachelet, a pesar de no haber hecho ningún pronunciamiento sobre la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU.

“Me va a recibir también la exPresidenta Bachelet. Lo mismo haré con ella, le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad y por la seguridad”, afirmó el Presidente electo.

Una reunión que -según cuentan fuentes cercanas al equipo republicano- podría concretarse entre el lunes y el martes de la próxima semana.

Finalmente, Kast hizo un llamado a la oposición, destacando la importancia de la colaboración para el progreso de Chile: “También le planteé a Jeannette Jara que en algún momento más adelante, ella pudiera mostrarnos cuál es su visión de lo que estamos haciendo. Un gobierno tiene sus partidarios, pero es muy importante la oposición”, concluyó.