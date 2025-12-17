Kast aclara que la motosierra solo fue para la foto que se sacó con Milei en la Casa Rosada: “¿Vamos a hacer lo mismo acá? No"

El mandatario electo también reconfirmó que se trasladará a vivir en La Moneda y enfatizó que los nombres de los integrantes de su gabinete los dará a conocer desde el 15 de enero de 2026.

Un desayuno con vecinos de San Miguel fue la actividad que este miércoles desarrolló el Presidente electo José Antonio Kast, quien en esa instancia se refirió a su deseo de trasladarse a vivir en La Moneda y su visita a Argentina de este martes.

En la cita, el excandidato presidencial explicó la fotografía que se tomó con el mandatario trasandino, Javier Milei, acompañado de la motosierra, símbolo que lo llevó a ganar la elección prometiendo recortar el gasto fiscal ineficiente.

Kast sostuvo que “puedo ir a otros países y sacarme fotos con lo que simboliza lo que hizo el Presidente de ese país. ¿Vamos a hacer lo mismo acá? No. La motosierra es un emblema del Presidente Javier Milei. Muy bien. ¿Nosotros usamos la motosierra en nuestro presentaciones? No la usamos”.

Agregó que “no vamos a copiar exactamente lo que han hecho otros países, sino que vamos a buscar modelos que en alguna medida sean replicables en Chile. Cada país tiene su realidad”, dijo en alusión al recorte fiscal que tiene anunciado de US$ 6 mil millones en 18 meses.

También planteó que fue a El Salvador a aprender de algunas cosas, también a Italia, Hungría, España, Inglaterra yEstados Unidos: “Hemos recorrido muchos países, por lo tanto, nosotros vamos a aplicar en gran medida los planes que fuimos presentando durante todo el año”.

Daza y mudanza a La Moneda

Respecto a la posibilidad de sumar a José Luis Daza a su gabinete y los nombres para integrar su Gobierno, Kast señaló que “hay muchos rumores y comentarios”, pero que “los nombres ya lo hemos señalado. A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras y subsecretarios”.

Explicó que por ahora “son conversaciones que hemos tenido con distintas personas más allá de lo que pueda aparecer, está bastante más planificado de lo que algunos creen” y afirmó que “no tengo nada más que aportarle en cuanto a los nombres que los va a decidir en su momento el equipo con el que estoy trabajando y la decisión final le corresponde al Presidente de la República”.

El mandatario electo también ratificó que vivirá en La Moneda con su esposa, Pía Adriasola, para no tener que viajar desde Buin todos los días a Santiago.

“Lo más fácil es lo de La Moneda. ¿Qué problema tiene? ¿Quién puede tener un problema de que uno quiera ahorrarle recursos al Estado? Imagínese los problemas que le voy a ahorrar a todas las personas que tienen que sufrir todos los tacos que vienen desde Rancagua a Santiago” y planteó: “No veo cuál es la discusión que se puede generar si alguien libremente decide vivir dentro de lo que es la casa de La Moneda”.