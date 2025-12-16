Kast confirma que quiere irse a vivir a La Moneda hasta con saco de dormir si es necesario: “No voy a arrendar una casa para generar más gasto”

El mandatario electo también señaló que se reunirá en los próximos días con la exPresidenta Michelle Bachelet para conversar respecto a su postulación a Naciones Unidas.

“Nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, afirmó este martes el Presidente electo, José Antonio Kast, al ser consultado si efectivamente planea vivir en la sede de Gobierno desde el próximo 11 de marzo cuando asuma oficialmente y que el objetivo es no tener que arrendar una casa para generar un gasto adicional al Fisco.

Desde Argentina, donde se encuentra en actividades con el Presidente de dicho país, Javier Milei, Kast explicó que “ha habido discusiones respecto a si uno puede vivir en un monumento histórico, yo le quiero decir que ya hay dentro del palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la guardia de palacio. Si a mí me dicen que no puedo tener una habitación, no tengo problema en dormir en el tercer piso”, dijo en alusión al lugar donde ya pernoctan algunos miembros de la guardia.

Sostuvo que “hay toda una discusión de que no puedo mover nada, bueno, no muevo nada pero llevo un saco de dormir, esa es mi voluntad. Es la Casa de Moneda, el lugar donde históricamente viven los presidentes, yo vivo a más de una hora y media, no voy a arrendar una casa especial para generar más gasto al Estado”.

Kast indicó que “no pido lujos, sé hacer mi cama. Esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy no tenemos holgura fiscal. Entonces, si comienzo a remodelar un lugar y gastar en mí, no corresponde”.

Planteó que su idea es poder tener “un par de habitaciones para instalarnos con Pía (Adriasola, su esposa), no tenemos problemas” y precisó que “nuestros hijos ya no viven con nosotros, que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis nueve hijos y cuatro nietos. Eso no es así”.

La postulación de Bachelet a la ONU

El mandatario electo también se refirió a la decisión que debe tomar respecto a apoyar la candidatura de la expresidenta, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Kast indicó que el día de su triunfo en la segunda vuelta “hablé con ella, quedamos en tener una reunión, espero antes de Navidad, es importante para conversar lo que es lo mejor para Chile, porque tanto ella como los presidentes Eduardo Frei y Gabriel Boric tienen la misma preocupación que a Chile le vaya bien, más allá de las diferencias que hayamos tenido”.

Sin embargo, precisó que no es una decisión inmediata: “Eso tiene que ser objeto de análisis, vamos a escuchar los antecedentes, algunos dicen que no soy capaz de llegar a acuerdo en nada, pero yo siempre estoy dispuesto a escuchar. Lo que no corresponde es decir no porque no”.