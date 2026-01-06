Kast posterga definición de gabinete hasta el 20 de enero y Partido Nacional Libertario se suma a las conversaciones

Johannes Kaiser, excandidato presidencial y diputado por el Partido Nacional Libertario, llegó a las oficinas del Presidente electo para definir algunos nombres junto al potencial ministro del Interior, Claudio Alvarado.

El centro de operaciones del Presidente electo, José Antonio Kast, -conocido también como "La Moneda chica"-, se ha transformado en el epicentro de las negociaciones para afinar el gabinete del nuevo Gobierno, que este martes tuvo varios episodios.

Por ejemplo, esta mañana la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró en entrevista con Emol TV que Iván Poduje, Claudio Alvarado y Martín Arrau estarían confirmados como ministros del nuevo mandatario. Con posterioridad, la excandidata a senadora evitó profundizar en sus dichos al arribar a la casona de calle La Gloria, en Las Condes.

A esa nómina se sumó el nombre del economista Jorge Quiroz, quien tras semanas de especulación fue ratificado por Kast como próximo ministro de Hacienda en una reunión con empresarios representados en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Ad portas de encaminarse a un viaje a Perú, Kast fue consultado por la nominación de Quiroz como titular de Hacienda: "Ustedes han visto que hay algunas personas que me han acompañado en estos días. Esas personas va a tener responsabilidades importantes y se va a determinar en su momento en qué responsabilidad van a estar".

En paralelo, y de manera sorpresiva, cerca de las 3:30 de la tarde llegó hasta La Gloria 88 el diputado y excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien se reunió con Claudio Alvarado -quien ha sonado como futuro ministro del Interior- y Alejandro Irarrázaval para abordar definiciones de nombres y cupos ministeriales.

El encuentro fue confirmado por el vicepresidente del PNL, Hans Marovsky, y posteriormente ratificado por el propio Presidente electo ad portas de tomar un avión con destino a Perú.

"Él ahora está conversando con distintas personas del equipo (...) está conversando con Claudio Alvarado, con Alejandro Irarrázaval, para ver cómo armamos y estructuramos un equipo y quiénes van a ser los ministros. Ahí, cerca del 20 de enero, ustedes van a conocer quiénes van a ser", indicó el Presidente electo desde el aeropuerto, anticipando que la definición de su equipo ministerial se postergó desde el plan original que apuntaba hacia el 15 de enero.

La reunión Kaiser-Alvarado

Tras más de dos horas de conversación, Kaiser comentó entre risas haber “disfrutado mucho el café” y calificó la reunión como muy positiva. Según detalló, el encuentro estuvo centrado en la entrega de un listado de nombres a Alvarado, propuesta que -a su juicio- podría aportar a la conformación del próximo gabinete. “Nosotros presentamos un listado de personas que podrían ser, entonces, quizás, un enriquecimiento para el futuro Gobierno”, explicó.

A ello, el diputado libertario descartó haberse incluido en esa nómina. Según precisó, “uno no presenta el propio nombre”.

Agenda en Perú

De acuerdo con el cronograma del Presidente electo en el país vecino -agenda que se viene delineando desde la semana pasada-, su visita contempla un desayuno con empresarios peruanos a las 8:30 horas, para luego sostener una reunión privada al mediodía con el mandatario peruano, José Jerí, instancia en la que se abordarán materias sensibles como la eventual habilitación de un corredor humanitario, tema que se ha vuelto prioritario para el Gobierno entrante ante el aumento de la migración irregular y los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela.

“Habíamos tenido una conversación previa con su canciller y ahí se acordó la posibilidad de tener este encuentro para conversar de temas que nos afectan a todos los países de Sudamérica, que es el tema de la inmigración ilegal, el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado”, explicó el Presidente electo.

Y agregó: “Ver cómo podemos habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria -porque son migrantes forzados-, lo puedan hacer”.

Tras la bilateral entre ambos mandatarios, la reunión se ampliará con la incorporación de ministros peruanos y la participación de los políticos que acompañaron al republicano en su viaje. Entre ellos se encuentran los diputados electos Enrique Lee (Arica y Parinacota) y Renzo Trisotti (Tarapacá), junto al gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco.

¿Y el canciller?

En medio de un escenario internacional que mantiene tensionado al cono sur, han comenzado a circular nombres para la futura Cancillería, entre ellos el del gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez-Mackenna. Consultado por esa posibilidad, el Presidente electo respondió sin confirmar ni descartar opciones y puso el acento en el criterio que guiará la conformación de su gabinete.

“Lo que hemos señalado respecto del futuro gabinete que van a ser las personas adecuadas, idóneas para cada uno de los cargos. Siempre uno podrá tener diferencias con distintas personas en cuanto a lo que uno elija, en cuanto a quienes representen cada una de las áreas en un futuro Gobierno. Y es legítimo que distintas corrientes políticas o personas que son analistas de de política puedan discutir los nombres”, señaló Kast.

Y cerró remarcando la atribución presidencial en la definición de los equipos: “Puede que alguien no le guste un perfil u otro, pero es resolución del Presidente de la República elegir su gabinete”.