"Me ofrecieron algunos cargos": Daza admite invitación para sumarse al gabinete de Kast, pero no adelanta decisión final

El actual viceministro en el gobierno de Javier Milei en Argentina habló poco después de que el mandatario electo indicó que aunque le gustaría que se integrara, la resolución está del lado del economista.

El economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Javier Milei en Argentina, confirmó que fue invitado a sumarse al gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, con quien se reunió el martes en el marco de una visita a la Casa Rosada.

"Me ofrecieron algunos cargos", dijo Daza en un streaming cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser ministro, poco después que el propio Kast sostuvo que aunque quisiera contar con él -nombre fuerte para Hacienda y de quien es cercano especialmente desde que trabajó en el equipo de campaña para las elecciones de 2021-, la decisión está del lado del propio economista.

"Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional esto es lejos lo más importante que hecho en mi vida", dijo Daza sobre su presencia actual en el gabinete de Milei. "Esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida en Argentina. Es algo muy especial, este es un proyecto épico asi es que estoy muy emocionado".