"Me ofrecieron algunos cargos": Daza admite invitación para sumarse al gabinete de Kast, pero no adelanta decisión final
El actual viceministro en el gobierno de Javier Milei en Argentina habló poco después de que el mandatario electo indicó que aunque le gustaría que se integrara, la resolución está del lado del economista.
Noticias destacadas
El economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Javier Milei en Argentina, confirmó que fue invitado a sumarse al gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, con quien se reunió el martes en el marco de una visita a la Casa Rosada.
"Me ofrecieron algunos cargos", dijo Daza en un streaming cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser ministro, poco después que el propio Kast sostuvo que aunque quisiera contar con él -nombre fuerte para Hacienda y de quien es cercano especialmente desde que trabajó en el equipo de campaña para las elecciones de 2021-, la decisión está del lado del propio economista.
"Desde mi punto de vista de lo que ha sido mi vida profesional esto es lejos lo más importante que hecho en mi vida", dijo Daza sobre su presencia actual en el gabinete de Milei. "Esto es lejos lo más importante que he hecho en mi vida y esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida en Argentina. Es algo muy especial, este es un proyecto épico asi es que estoy muy emocionado".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete