El juicio de Andrónico Luksic a Nicolás Maduro: "Que el narcodictador y su séquito sean condenados por oprimir a su pueblo y dejarlos en la miseria"

"Es de esperar que esta no solo sea la caída de Maduro , sino que sea el fin de un régimen de miseria , fraude y corrupción", dijo Luksic en su cuenta en X.

El empresario Andrónico Luksic expresó el sábado que espera que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una operación armada termine con el régimen que se ha extendido por décadas en ese país y se inicie un nuevo período para Venezuela.

El presidente Donald Trump aseguró en una rueda de prensa que "Estados Unidos va a gobernar Venezuela hasta asegurar una transición pacífica" en ese país. Maduro enfrentará a la justicia de Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración de narco-terrorismo y para importar cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dichas armas contra Estados Unidos.

"Que el narcodictador y su séquito sean condenados por oprimir a su pueblo y dejarlos en la miseria !!… Que se inicie un nuevo periodo de paz y progreso para Venezuela", agregó.