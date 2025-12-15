Se activa “La Moneda Chica” de Kast y Presidente electo afina viaje a Argentina para reunirse con Milei
El centro de operaciones del mandatario electo albergará un encuentro con las directivas de todos los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta.
Noticias destacadas
En la calle La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, debutó desde este lunes la llamada “Moneda Chica” del Presidente electo José Antonio Kast, lugar que será el centro de operaciones del próximo gobernante durante los próximos meses antes de asumir el 11 de marzo.
Desde temprano se activaron algunas reuniones, encabezadas por el jefe de programa, Martín Arrau, junto a algunos de sus asesores.
Hasta el recinto también llegó el encargado de ciberseguridad del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y exsuperintendente de Bancos, Mario Farren, quien fue recibido por Tomás Bunster, uno de los asesores económicos de Kast y que trabaja en estrecha coordinación con el jefe del área del mandatario electo, Jorge Quiroz.
Previamente arribaron el exconvencional Luis Silva y el diputado republicano Benjamin Moreno.
Otra visita destacada fue la del exdirector del Servicio Nacional de Migración durante el segundo mandato de Piñera, Álvaro Bellolio; y del exdirector de Protocolo de la misma administración, James Sinclair.
Trascendió que el primero está entregando sus aportes en materia migratoria y el segundo comenzará a delinear lo que será el despliegue con las autoridades que asistan al cambio de mando en marzo próximo.
La actividad principal de este primer día en La Moneda chica será un encuentro que encabezará el Presidente electo junto a los timoneles de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el Partido Nacional Libertario.
Primer viaje
Asimismo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó que Kast afina su primer viaje al extranjero como mandatario electo para esta semana.
El destino escogido será Argentina, donde mañana se reunirá con el Presidente del vecino país, Javier Milei.
La cercanía entre Kast y el mandatario argentino ha sido evidente en los últimos años. Ayer, el libertario fue uno de los primeros jefes de Estado en saludar a Kast tras su victoria.
De hecho, su viceministro de Economía, el economista chileno-argentina José Luis Daza, suena como uno de los candidatos a ser ministro de Hacienda de Kast.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Yupa: la boutique de distribución de fondos estadounidenses de los exejecutivos de primera línea de AFP Cuprum
Se centra en gestoras de activos alternativos de nicho de EEUU. Priorizará la captación de inversiones en banca privada, multifamily office y oficinas familiares individuales.
Inmobiliaria y constructora ganan disputa iniciada por vecinos que reclamaban por nuevo proyecto en Las Tacas
La Corte Suprema confirmó una sentencia del tribunal de alzada de La Serena, que rechazó un recurso de protección en que se denunciaron supuestos actos ilegales y arbitrarios, consistentes en la ejecución de obras en horarios y días inhábiles, con altos niveles de ruido.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete