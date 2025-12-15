Se activa “La Moneda Chica” de Kast y Presidente electo afina viaje a Argentina para reunirse con Milei

El centro de operaciones del mandatario electo albergará un encuentro con las directivas de todos los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta.

En la calle La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, debutó desde este lunes la llamada “Moneda Chica” del Presidente electo José Antonio Kast, lugar que será el centro de operaciones del próximo gobernante durante los próximos meses antes de asumir el 11 de marzo.

Desde temprano se activaron algunas reuniones, encabezadas por el jefe de programa, Martín Arrau, junto a algunos de sus asesores.

Hasta el recinto también llegó el encargado de ciberseguridad del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y exsuperintendente de Bancos, Mario Farren, quien fue recibido por Tomás Bunster, uno de los asesores económicos de Kast y que trabaja en estrecha coordinación con el jefe del área del mandatario electo, Jorge Quiroz.

Previamente arribaron el exconvencional Luis Silva y el diputado republicano Benjamin Moreno.

Otra visita destacada fue la del exdirector del Servicio Nacional de Migración durante el segundo mandato de Piñera, Álvaro Bellolio; y del exdirector de Protocolo de la misma administración, James Sinclair.

Trascendió que el primero está entregando sus aportes en materia migratoria y el segundo comenzará a delinear lo que será el despliegue con las autoridades que asistan al cambio de mando en marzo próximo.

La actividad principal de este primer día en La Moneda chica será un encuentro que encabezará el Presidente electo junto a los timoneles de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el Partido Nacional Libertario.

Primer viaje

Asimismo, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, adelantó que Kast afina su primer viaje al extranjero como mandatario electo para esta semana.

El destino escogido será Argentina, donde mañana se reunirá con el Presidente del vecino país, Javier Milei.

La cercanía entre Kast y el mandatario argentino ha sido evidente en los últimos años. Ayer, el libertario fue uno de los primeros jefes de Estado en saludar a Kast tras su victoria.

De hecho, su viceministro de Economía, el economista chileno-argentina José Luis Daza, suena como uno de los candidatos a ser ministro de Hacienda de Kast.