Tasa de interés de créditos hipotecarios sube por primera vez luego de caer por cinco meses consecutivos
El indicador promedio de préstamos para la vivienda a más de tres años en UF se posicionó en 4,14%.
Tras cinco meses de caídas, la tasa de interés para créditos hipotecarios experimentó un alza a diciembre de 2025, según publicó el Banco Central este miércoles.
La tasa de interés promedio de créditos para la vivienda a más de tres años en UF, en el último mes del año pasado se ubicó en 4,14%, lo que se tradujo en su primera alza luego de cinco meses consecutivos en caída. Lo anterior eso sí, implicó una leve alza respecto de noviembre de 2025, cuando el indicador se posicionó en 4,13%.
Respecto del cierre del año anterior, la tasa del último mes de 2025 representó una baja comparada con el 4,37% a diciembre de 2024.
Uno de los programas que ha impulsado el negocio ha sido el subsidio para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, que arrojó que al 5 de diciembre, es decir, a siete meses desde su implementación, recibió 45.883 solicitudes, de las cuales, 24.942 ya fueron aprobadas, 14.985 están siendo evaluadas y 12.052 ya fueron cursadas.
Consumo y comerciales
En el caso de las tasas de interés promedio para los préstamos de consumo en diciembre de 2025, éstas se posicionaron en 22,22%, lo que significó una baja respecto de noviembre, cuando alcanzó 23,62%. Además, alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2021.
En tanto, las tasas de los préstamos comerciales cayeron a 8,07%, su segunda baja luego de ubicarse en 8,56% durante noviembre, y la menor tasa desde octubre de 2021, cuando registró 7,08%.
Por su parte, el informe mensual de estadísticas monetarias y financieras del Banco Central explicó que la menor tasa en los créditos de consumo respondió a “ una menor participación de los créditos rotativos asociados a tarjetas de crédito".
Mientras, en el caso de los préstamos a las empresas, la tasa agregada bajó por una menor incidencia de los sobregiros —que presentan tasas relativamente más altas— y a una mayor participación de los créditos en cuotas, caracterizados por tasas más bajas.
