Evelyn Matthei reaparece con una crítica al retiro de Contraloría de los decretos de Medio Ambiente por parte de Kast
La excandidata presidencial de centroderecha aclaró su postura sobre la posición del Gobierno de Kast, haciendo un llamado a “alcanzar un equilibrio real”.
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La excandidata presidencial de la centro derecha y exalcaldesa Evelyn Matthei expresó el miércoles sus reparos por la decisión tomada por el Gobierno de José Antonio Kast de retirar de Contraloría 43 decretos ingresados por la administración anterior relativos a materias de Medio Ambiente.
Vía un post en la red social X, Matthei aseguró que la necesidad de Chile se encuentra en “crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”.
Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural.
Espero…
Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural.
Además, la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) expresó su interés en que la revisión de estas normativas “permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”, cerró.
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