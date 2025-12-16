La Moneda "chica": foco en educación y traspaso de mando concentraron reuniones mientras Kast sostiene encuentros en Buenos Aires

A diferencia de lo que fue el lunes post elecciones, la denominada Moneda “chica” que albergará el centro de operaciones del Presidente electo, José Antonio Kast, vivió una jornada más tranquila, aunque sin detenerse en los trabajos previos a la toma de posesión del Gobierno el próximo 11 de marzo.

Con todos los ojos puestos en la reunión que Kast sostuvo en Argentina con el presidente Javier Milei, las actividades en la comuna de Las Condes no cesaron. Figuras como el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, llegaron temprano al recinto, comentando que la directriz era “trabajar y trabajar (…) nos quedan 88 días”.

Quien también arribó sorpresivamente a la cita fue el exministro de Educación en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y quien participó en el equipo de Evelyn Matthei, Raúl Figueroa, quien adelantó lo que se venía: “Reuniones de trabajo” para avanzar en las prioridades del área de educación.