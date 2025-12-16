La Moneda "chica": foco en educación y traspaso de mando concentraron reuniones mientras Kast sostiene encuentros en Buenos Aires
Entre los asistentes, arribó al recinto Raúl Figueroa, exministro de Educación en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
A diferencia de lo que fue el lunes post elecciones, la denominada Moneda “chica” que albergará el centro de operaciones del Presidente electo, José Antonio Kast, vivió una jornada más tranquila, aunque sin detenerse en los trabajos previos a la toma de posesión del Gobierno el próximo 11 de marzo.
Con todos los ojos puestos en la reunión que Kast sostuvo en Argentina con el presidente Javier Milei, las actividades en la comuna de Las Condes no cesaron. Figuras como el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, llegaron temprano al recinto, comentando que la directriz era “trabajar y trabajar (…) nos quedan 88 días”.
Quien también arribó sorpresivamente a la cita fue el exministro de Educación en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y quien participó en el equipo de Evelyn Matthei, Raúl Figueroa, quien adelantó lo que se venía: “Reuniones de trabajo” para avanzar en las prioridades del área de educación.
“Estamos viendo las prioridades que hay que tomar en educación y contribuyendo para que la instalación del próximo Gobierno sea lo más eficaz posible. Pero insisto, solo es una reunión de trabajo”, señaló el abogado, descartando algún rol ministerial.
Ya en la tarde, ingresó a la casona en calle La Gloria el exministro Claudio Alvarado, quien el lunes fue nombrado como el encargado de coordinar la transición entre el Gobierno saliente y el entrante. Alvarado arribó al lugar y desde su auto aseguró que las conversaciones con el Ejecutivo en ejercicio iban “muy bien”.
Por su parte, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, también llegó al lugar, aunque pronto dejará de frecuentarlo tanto para concentrarse en su labor en el Congreso y en la coordinación de los partidos desde el comando del Partido Republicano, ubicado en Avenida Presidente Errázuriz.
Squella valoró el viaje de Kast a la Casa Rosada como un esfuerzo de coordinación para mantener “las buenas relaciones con los países vecinos”. Además, se refirió a la posible unificación de ministerios, tal como lo planteó Kast en el debate de Anatel, cuando aún era candidato. Squella confirmó que esta opción estaba siendo considerada: “No hay una meta, no hay un número por de pronto”, comentó.
La motosierra
Squella también abordó el millonario recorte de gasto público que prepara Kast, a raíz de la imagen de Kast junto a Milei con la conocida motosierra que representa al Presidente argentino.
“Hay bastante tiempo para realizarlos desde el punto de vista del ejercicio mismo del cargo, pero lo importante es que estén las personas indicadas, que se tenga la determinación, porque tal como está hoy día no es un capricho, sino que es una urgencia, una necesidad de ajustar lo que ingresa con lo que sale”, manifestó.
