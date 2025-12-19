Kast no descarta ofrecer un cargo al exPresidente Frei y refuerza críticas por norma de "amarre" para funcionarios públicos

Esta tarde, el mandatario electo se reunirá nuevamente con el exmandatario Eduardo Frei en su residencia.

El Presidente electo de la República, José Antonio Kast, asistió este viernes a una misa por la Virgen del Carmen en la Catedral de Santiago junto a su esposa Pía Adriasola, oportunidad en que fue consultado por la polémica de eventuales "amarres" de funcionarios públicos que contendría el proyecto de ley de reajuste del sector público que debe discutir el Congreso.

A la salida de la misa, el mandatario electo escuetamente señaló: “Nosotros tenemos ahora un amarre que es hacerlo bien por Chile; si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”.

Cabe señalar que la norma incluida en el acuerdo de reajuste generó tensión con la administración entrante y el presidente de Republicanos, senador electo Arturo Squella, indicó que se están “dinamitando las confianzas”.

Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó que la indicación lo que busca no es un amarre, sino que evitar despidos arbitrarios.

Reunión con Frei

La agenda de Kast tiene contemplada esta tarde una visita a la residencia del exPresidente de la República, Eduardo Frei, para conversar sobre diversos temas.

El mandatario electo no descartó ofrecerle algún cargo cuando se le consultó por ese tema. “Estamos trabajando hoy por el bien de Chile y todos los que quieran colaborar donde sea son muy bienvenidos”, indicó.

Luego agregó “en su momento irán sabiendo lo que va ocurriendo, le agradezco al Presidente Frei que nos quiera colaborar para que a Chile le vaya bien”.

Cabe recordar que en medio de la campaña de la segunda vuelta Kast y Frei se reunieron y el exmandatario señaló tener muchas coincidencias con el abanderado republicano. Sin embargo, dicha reunión generó que la DC suspendiera su militancia.

Frei podría ser canciller, embajador en China o nuevamente encargado de Chile para el Asia Pacífico, puesto que ejerció durante los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.