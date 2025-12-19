La Moneda descarta “amarre” de funcionarios públicos en acuerdo por reajuste: “Es para evitar arbitrariedades”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos” que no abarcan a asesores o personas de confianza.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó un supuesto “amarre” de funcionarios públicos en el marco del acuerdo alcanzado con los trabajadores en las negociaciones por el reajuste, afirmando que el proyecto de ley que debe ser analizado por el Congreso solo busca “evitar despidos arbitrarios”.

Parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos, al conocer el texto del acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos, acusaron al Ejecutivo de introducir normas que limitarían despidos de personal, tensionando la relación con el Gobierno entrante. Incluso el timonel de Republicanos, el senador Arturo Squella, indicó que esta norma está “dinamitando” las confianzas.

La ministra Vallejo, en entrevista con Radio Infinita, sostuvo que “nada más lejos de un amarre. Esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que además no tiene que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van, obviamente, todos a presentar su renuncia con el cambio de gabinete. Esto tiene que ver con las garantías a los trabajadores del sector público en general”.

Explicó que lo que se busca es “evitar discrecionalidad absoluta para terminar con esta lógica de los despidos arbitrarios. No es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar estos despidos arbitrarios”.

La portavoz del Ejecutivo reiteró que “no es un amarre, simplemente, es evitar arbitrariedades que debiliten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Aquí solamente hay un recordatorio de que tú tienes que fundamentar la razón de la desvinculación, o sea, no simplemente poner el título, sino que respaldarlo y especificar un poco más de cuál sería la necesidad del servicio”, concluyó.