La Moneda descarta “amarre” de funcionarios públicos en acuerdo por reajuste: “Es para evitar arbitrariedades”
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos” que no abarcan a asesores o personas de confianza.
Noticias destacadas
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó un supuesto “amarre” de funcionarios públicos en el marco del acuerdo alcanzado con los trabajadores en las negociaciones por el reajuste, afirmando que el proyecto de ley que debe ser analizado por el Congreso solo busca “evitar despidos arbitrarios”.
Parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos, al conocer el texto del acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos, acusaron al Ejecutivo de introducir normas que limitarían despidos de personal, tensionando la relación con el Gobierno entrante. Incluso el timonel de Republicanos, el senador Arturo Squella, indicó que esta norma está “dinamitando” las confianzas.
La ministra Vallejo, en entrevista con Radio Infinita, sostuvo que “nada más lejos de un amarre. Esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que además no tiene que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van, obviamente, todos a presentar su renuncia con el cambio de gabinete. Esto tiene que ver con las garantías a los trabajadores del sector público en general”.
Explicó que lo que se busca es “evitar discrecionalidad absoluta para terminar con esta lógica de los despidos arbitrarios. No es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar estos despidos arbitrarios”.
La portavoz del Ejecutivo reiteró que “no es un amarre, simplemente, es evitar arbitrariedades que debiliten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Aquí solamente hay un recordatorio de que tú tienes que fundamentar la razón de la desvinculación, o sea, no simplemente poner el título, sino que respaldarlo y especificar un poco más de cuál sería la necesidad del servicio”, concluyó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete