Presidente electo José Antonio Kast anuncia visita a Ecuador y Perú

Durante el mes de enero Kast viajará al vecino país, donde se reunirá con el mandatario, José Jeri.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) informó que José Antonio Kast viajará mañana a la ciudad de Quito, Ecuador, donde se reunirá el día martes 23 con el

Presidente de ese país, Daniel Noboa, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

Asimismo, la denominada OPE precisó que Kast y su delegación sostendrán diversos encuentros con autoridades y empresarios "para fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador", mencionó en un comunicado.

También se adelantó que durante el mes de enero el Presidente electo viajará a Perú, donde se reunirá con el mandatario de ese país, José Jeri.